Cali será sede de la Conferencia de Economía Feminista: habrá 500 expertas de 90 países

Por primera vez en la historia, la Conferencia se desarrollará en suelo colombiano. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cali será sede de la Conferencia Anual de la International Association for Feminist Economics (IAFFE), uno de los encuentros más importantes del mundo para debatir sobre economía, género, desigualdad y sostenibilidad. La edición número 34 de este evento global se realizará del 9 al 11 de julio, en la Universidad Icesi.

El evento tendrá como lema “Economía Feminista y Cambio Transformador: Ideas, Políticas y Movimientos”, una invitación a conectar discusiones académicas, experiencias territoriales y debates públicos alrededor de algunos de los retos más apremiantes que enfrentan las sociedades contemporáneas.

El Observatorio para la Equidad de las Mujeres (de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia), así como la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, son las organizaciones aliadas en el país para este importante espacio académico.

“Cali se ha convertido en epicentro de diálogos fundamentales en las dimensiones culturales y académicas. Después de la COP16 han surgido varios eventos que ponen a nuestra ciudad en el centro de los diálogos globales. En esa ocasión tendremos la Conferencia Internacional de Economía Feminista, que discute los temas transformadores de la economía actual”, afirmó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

Durante tres días, más de 500 personas investigadoras, académicas, representantes de organismos multilaterales, organizaciones sociales y tomadoras de decisión provenientes de distintos continentes analizarán temas clave para el futuro de las sociedades.

Algunos de estos son el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en el empleo, las economías del cuidado, la justicia fiscal, las crisis climáticas, las migraciones, la pobreza de tiempo, la participación económica de las mujeres y las nuevas formas de desigualdad.

Para Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia, “este evento es sumamente relevante para la ciudad, el país y la academia, ya que permitirá que personas de distintas trayectorias discutan y profundicen en temas fundamentales para la economía. El objetivo es profundizar el enfoque tradicional y visibilizar dinámicas que han permanecido invisibilizadas, como la relevancia del trabajo de cuidado. Asimismo, busca analizar las estructuras de poder, la familia y el mercado laboral, examinando cómo estas brechas y desigualdades afectan a las mujeres”.

La agenda también dará un lugar destacado a debates y experiencias de América Latina y Colombia, con investigaciones sobre políticas de cuidado, desigualdades laborales, migración, violencia contra las mujeres, envejecimiento, desarrollo rural y transformaciones del trabajo en contextos digitales. Cali será, además, escenario para reflexionar sobre desafíos locales como el feminicidio, el cuidado comunitario y las brechas de género en distintos ámbitos de la vida económica y social.

Este evento cuenta con el apoyo de organizaciones como Open Society, Oxfam Colombia, Fedesalud, las Mesas de Economía Feminista de Colombia, entre otras.

“En un contexto marcado por las transformaciones del mundo del trabajo, las crecientes desigualdades, la persistencia de las violencias basadas en género y la crisis de los cuidados, es fundamental construir respuestas desde los territorios y desde las personas que sostienen la vida todos los días. Creemos que hablar de cuidados es hablar de equidad, de trabajo digno, de autonomía económica para las mujeres y de justicia. Las respuestas a los desafíos del presente pasan necesariamente por poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las decisiones públicas”, indicó Jenny Patricia Gallego Muñoz, responsable del programa Influyente de Oxfam Colombia.

La llegada de IAFFE posiciona a Cali y a Colombia en el mapa de las discusiones globales sobre economía y equidad. También convierte a la ciudad en un escenario de diálogo internacional donde convergen conocimiento, innovación y experiencias territoriales para pensar respuestas a algunos de los desafíos más urgentes del siglo XXI.

Si desea conocer más sobre la agenda, las expertas que participarán o los temas a desarrollar, puede consultarlo a través de este enlace.