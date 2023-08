Mercedes Campuzano y los retos de crear una empresa de moda en Colombia

Mercedes Campuzano inauguró su más reciente colección, "Viva la Vida", en Colombiamoda 2023. Foto: Cortesía

"Las personas siempre se sorprenden cuando me conocen, piensan que Mercedes Campuzano es una marca de toda la vida, tal vez por la seriedad del nombre, y no un emprendimiento que comenzó cuando yo estaba en la universidad", dice Mercedes Campuzano, la creadora de una de las marcas de ropa, zapatos y accesorios con gran presencia a nivel nacional. De hecho, tiene cerca de 13 puntos de venta en ciudades como Bogotá, Pereira y Barranquilla. El territorio donde comenzó a consolidarse fue Medellín, en 2005, luego de que Mercedes se graduara como administradora de negocios en la Universidad Eafit.

Su más reciente colección, “Viva la Vida”, se estrenó el pasado julio en Colombiamoda, uno de los eventos más importantes de la industria que se celebra cada año en Medellín. Mercedes, por su parte, presentó sus nuevas prendas en una de las pasarelas del centro de eventos Plaza Mayor, y luego clausuró su participación en una fiesta con amigos cercanos y personas de la industria. “Nos demoramos seis meses planeando todo. Fueron días agitados, de levantarnos temprano y quedarnos hasta tarde”, dice. “Pero en cada nueva edición de Colombiamoda me sorprendo con lo mucho que las cosas cambian en solo un año”.

Su marca no siempre fue así: comenzó diseñando zapatos, bolsos y otros accesorios inspirados en su estilo costeño. "Aunque mi familia es de Santuario y La Ceja, Antioquia, yo nací en Sincelejo. La forma de vestir caribeña siempre me caracterizó. De hecho, era eso por lo que las personas me distinguían. De tanto preguntarme dónde había comprado mis accesorios, decidí crear unos propios", cuenta Mercedes.

Fue así como, mientras todavía estaba en la universidad, comenzó a vender sus productos a familiares y amigas hasta que la demanda creció y empezó a ofrecer por catálogo. Cuando la expansión fue inevitable y sintió que era el momento adecuado, Mercedes decidió abrir un punto de venta y, desde entonces, ha crecido exponencialmente en los últimos 17 años.

En 2020, la llegada del covid-19 la forzó a cambiar de rumbo. Mientras colegas de la industria tuvieron que cerrar sus puntos de venta, despedir a algunos miembros de su personal y recortar otros gastos, Mercedes se preguntó si lo mismo pasaría con ella. Además, la pandemia representó un cambio en la manera como se vestían las personas a nivel mundial: ya no eran vestidos, tacones o trajes, sino ropa holgada, cómoda, para permanecer en casa.

El Espectador habló con Mercedes sobre su reciente colección, los retos de crear empresa en Colombia y las nuevas metas de su marca para continuar produciendo de la mano de artesanos y artesanas locales.

¿Cómo afectó a la marca Mercedes Campuzano la pandemia de 2020?

La pandemia significó mi mayor reto como empresaria, pero hoy agradezco esos momentos difíciles porque me dieron la fortaleza para lanzar mi línea de vestuario. En primer lugar porque nosotras solo vendíamos zapatos, tacones de colores y carteras, pero ¿quién iba a usar ese tipo de cosas en la casa, en medio de una pandemia? Nuestras ventas pasaron de cien a cero.

Personalmente, tuve mucho miedo porque veía que otros colegas estaban cerrando sus puntos de venta, disminuyendo sus ingresos, despidiendo personas porque no tenían cómo pagar sus salarios, y fue ahí cuando me pregunté si lo mismo iba a pasarme a mí.

Crear empresa es muy difícil en Colombia. Yo he tenido que pasar por momentos malos para llegar hasta aquí, y la sensación de tener que hacerlo todo de nuevo por una situación que nos sobrepasaba a todos a nivel mundial fue dura. Tengo dos hijas, que son la luz de mi vida, y también el miedo las involucraba a ellas.

En medio de la pandemia, ¿cómo se definió que Mercedes Campuzano sacara su primera colección de prendas?

Entre colegas era muy usual compartirnos información para ayudarnos o simplemente para saber cómo iba el panorama. En medio de conversaciones, a veces nos preguntábamos cuánto estábamos logrando vender frente al año anterior y, cuando comparábamos sus cifras con las de Mercedes Campuzano, vimos que la nuestra estaba muy por debajo. Ellos, por ejemplo, vendían entre el 30 % y 40 % mientras yo vendía entre el 8 % y el 12 %. Me asusté mucho hasta que los financieros me dijeron que claro, ellos vendían más, pero porque tenían colecciones de ropa donde el calzado era un porcentaje pequeño. Ese fue un empujón para sacar nuestra primera línea. En medio de la preocupación, yo dije: “Listo, pues hagamos ropa”. La primera colección la construimos en 50 días y la llamamos “Bloom”, que para nosotras significó florecer en la coyuntura. Fue tan exitosa que se agotó en una semana y, a partir de ahí, nuestro renacimiento no ha parado. La línea de vestuario ha fortalecido nuestra relación con clientes internacionales y ahora representa la categoría más vendida de la marca.

¿En qué se inspiró la más reciente colección, “Viva la Vida”, que se estrenó en Colombiamoda 2023?

Se inspiró en el estilo que me ha caracterizado toda la vida: lo fresco y lo caribeño. Aunque crecí en Medellín, nací en Sincelejo, y ese espíritu de la costa siempre ha estado muy presente en mí. Es por eso que “Viva la Vida” es una invitación a disfrutar estar vivas. Con ella, presentamos una pasarela de resort para mujeres que se arriesgan con estampados, colores vibrantes, siluetas frescas y sensuales y, además, se sienten orgullosas de sus emociones.

Colombiamoda es la plataforma perfecta para nuestro objetivo actual, crecimiento y expansión internacional. Logramos cerca de tres mil unidades vendidas y 15 negocios cerrados. Siempre estamos intentando posicionar más la marca y en esta feria pasada logramos impactar a más de un millón de personas.

¿Quiénes hicieron parte del proceso creativo de Viva la Vida?

Siempre resalto que el posicionamiento actual de Mercedes Campuzano es gracias a las personas que hacen parte de este sueño, que lo sienten como propio y dan siempre lo mejor. Eso abarca el talento de los artesanos colombianos, que hacen posible que Mercedes lleve el sello “hecho a mano” con una producción 100 % local. También mi equipo de colaboradores, proveedores, aliados y amigos.

¿Cómo involucrar a los procesos responsables con el medio ambiente en el desarrollo y creación de las prendas?

Nosotras trabajamos con artesanos y artesanas colombianas. Estos espacios, en su mayoría, están integrados por mujeres cabeza de familia. Desde la parte de producción, no se utilizan colorantes o químicos que afecten el agua. Está regulado y controlado por el Área Metropolitana de Medellín para proteger las fuentes hídricas y la emisión de gases en lavanderías. En estos lugares tenemos puntos ecológicos para hacer control de residuos. También, respecto a las telas, algunas de nuestras líneas son hechas 100 % en algodón que es una fibra natural que facilita que sea biodegradable y sirva de materia prima para nuevas prendas.

Respecto al trabajo de las mujeres cabeza de familia, ¿cómo se desempeñan ellas dentro de Mercedes Campuzano?

Ellas hacen parte de nuestro equipo de artesanos y artesanas. Adicional a eso, constantemente se están capacitando y especializando para que aprendan a llegar a posiciones con mejores salarios respecto al mercado. Nosotras como empresa también hacemos auditorías y seguimiento a las fábricas para garantizar los derechos de estas mujeres en su contratación. Es fundamental terminar con la informalidad que se presenta en esta industria.

¿Cuál es el siguiente paso que Mercedes Campuzano quiere dar como marca?

Queremos continuar posicionándonos como marca en Colombia, abriendo más puntos de venta y consolidando nuestra imagen, pero lo que queremos lograr también es la internacionalización: abrirnos caminos en el exterior para llevar nuestras prendas, zapatos, bolsos y accesorios allá. Personalmente, soy muy conectada con las personas que siguen nuestra marca, y lo principal también es mantener esa conexión con ellas.