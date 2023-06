“Que todos sientan que el MAMBO es suyo”: Ángela Royo, líder del mundo del arte

Ángela Royo de Serpa, directora de la galería Otros 360 grados, en medio de la exposición 'Gineceo'. Foto: El Espectador - ”scar PÈrez

Cuando se le pregunta Ángela Royo por cualquiera de las obras que expone en su galería, se entusiasma y se convierte en cuentera. Para ella, cada una de las piezas es una narración en sí misma. Junto a Iliana Hoyos, su socia, fundó hace 11 años la galería Otros 360°, que es una de las más influyentes de la capital colombiana. Además, Royo ha sido la directora ejecutiva de la Gran Gala MAMBO, desde su fundación. Se trata de un elegante evento donde amigos del arte se reúnen cada año para aportar donaciones que sostengan los programas del Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Usted pidió que para esta entrevista la fotografiáramos en medio de la exposición “Gineceo”, de Paloma Castello, en su galería. ¿Qué la hace especial?

Es la exposición actual, que inauguramos la semana pasada. Si bien ya hemos tenido obras de Paloma Castello en el pasado, esta es la primera vez que le dedicamos una exposición individual. La inauguración fue realmente emocionante, con una energía muy positiva y un gran interés del público. La temática de la exposición es inusual, ya que se centra en las diosas de la mitología, algo que ninguno de nuestros otros artistas había abordado hasta ahora. Es interesante mostrar algo diferente y siempre estamos buscando propuestas nuevas y frescas, y esta exposición definitivamente encaja en esa categoría. De esa obra me gusta la comunicación entre las vasijas y ánforas, y las serigrafías contemporáneas que se encuentran en el fondo. La combinación del estilo clásico o neoclásico con lo contemporáneo resultaba muy relevante y provocaba una interesante conversación visual.

Podría decirse que la obra es en sí misma muy femenina…

En la obra hay una clara ausencia de figuras masculinas, todas son mujeres o, al menos, representan lo femenino. El título de la composición también es de gran importancia, con relación al empoderamiento de la mujer. El gineceo, en la antigua Grecia, era el espacio en la parte trasera donde las mujeres solían trabajar, bordar y realizar sus actividades en los templos. En la entrada de la exposición hemos construido un templo gigante de tamaño real utilizando un plóter. Colocamos el protector informativo de la exposición en este espacio para que, cuando ingreses al templo, te encuentres con las ánforas y otras decoraciones divinas. En el patio de la galería tenemos unas hermosas materas de Venus de Milo, que también forman parte de la exposición. El título de la exposición es también muy significativo, ya que antes las mujeres eran excluidas en el gineceo, espacio que hoy reivindicamos. Hoy en día, estamos otorgando la importancia a la mujer que no se le dio en ese momento; a pesar de que tenían poder y eran capaces de hacer muchas cosas, las mujeres estaban relegadas en la cultura general de aquel entonces.

La galería 360° se ha posicionado como una de las más influyentes del país y, desde su inicio, les ha abierto las puertas a artistas jóvenes. Cuéntenos de esa apuesta.

Hacemos mucha investigación para descubrir artistas jóvenes que merecen una oportunidad. Cuando empezamos, hace 11 años, no había tantas galerías en Bogotá como hoy. Había una sobredosis de artistas y nuestra galería era mucho más pequeña en comparación con la que tenemos ahora. No teníamos suficiente tiempo durante el año para hacer todas las exposiciones que queríamos, así que en ese momento hacíamos muchas exposiciones colectivas, para ser inclusivas y dar oportunidades a los artistas.

Actualmente, tenemos un espacio mucho más grande con dos salas de exposición. También tenemos cuatro secciones de highlights, que son miniexposiciones dedicadas a cada artista. Además, en la parte inferior de la galería, contamos con una tienda de arte. Los artistas necesitan exhibir y tener un espacio propio que les abra las puertas. Mantenerse es difícil, por eso nos interesa brindar oportunidades a los artistas jóvenes, porque realmente creemos en su desarrollo y en su carrera. Disfrutamos mucho guiándolos en sus procesos, acompañándolos en proyectos y viéndolos crecer.

¿Cómo ha forjado su criterio para escoger artistas?

Es importante destacar en los artistas el compromiso y la dedicación diaria al mundo del arte, más allá de su edad. La constancia, la investigación, el desarrollo y la disciplina son criterios fundamentales para seleccionar. Las personas que escogemos tienen que estar completamente volcadas a ser artistas, no puede ser una afición. Se busca que sus obras reflejen una temática y una exploración constante, evitando aquellos que solo experimentan de manera superficial. También se valora que las obras sean agradables y generen una conexión emocional, de manera que puedan ser disfrutadas y compartidas en el día a día. La galería busca un equilibrio entre lo conceptual y lo estético, valorando la historia y la investigación que hay detrás de cada obra, para que sea significativa y estimulante visualmente.

Esta es una galería dirigida por dos mujeres en la cual hay más mujeres artistas exponiendo que hombres. ¿Considera distinta la sensibilidad de las mujeres por el arte?

Tenemos muchas más artistas mujeres que hombres, pero no excluimos a los hombres en absoluto. A veces nos damos cuenta de que tenemos muchas más artistas mujeres y supongo que es porque nos identificamos más con su obra o de alguna manera sentimos una conexión. No es una decisión consciente de hacer exposiciones exclusivamente de artistas mujeres. En este mundo del arte, hay muchas historias culturales en Bogotá y trabajamos con muchos galeristas y artistas, tanto hombres como mujeres. No creo que eso haya sido un factor determinante en nuestra experiencia. Creo que, como seres humanos, la pasión por el arte es el motor que nos impulsa a todos los que estamos en este gremio a trabajar por ello.

¿Considera sólido el mercado del arte en Colombia?

Nuestro mercado es constante, afortunadamente. Como trabajamos con artistas emergentes y de mediana carrera, los precios de las obras que vendemos en la galería no son exorbitantes. Esto permite que las personas puedan invertir en una obra sin que sea una gran decisión familiar. Tratamos de apoyar el arte que te produce felicidad y eso es lo más importante. No dependemos tanto de los cambios del mercado, como las subastas de Nueva York u otros eventos similares. Para nosotros, es una bendición vivir del mercado local. Aunque participamos en exposiciones de arte y ferias, como la Feria Artbo y ferias en Madrid, realmente dependemos del mercado colombiano. Hay otras galerías que dependen más de los mercados extranjeros y venden poco en Colombia, pero ese no es nuestro caso. Estamos satisfechas con nuestro mercado y los resultados que hemos logrado. Hemos conseguido establecer un nicho en el que la gente viene, le gusta y puede adquirir las obras, y eso ha sido maravilloso.

Usted es la directora ejecutiva de la Gala MAMBO, ¿qué expectativas debería tener el público para el evento de este año?

Esta Gala marca el 60 aniversario del Museo y será la cuarta. Lo relevante de este evento es que durante la Gala se otorgará el Premio a la Filantropía. En esta ocasión, se le entregará a Miguel Urrutia, lo cual nos llena de alegría. La temática central de la celebración será el brillo de los diamantes, en honor a los 60 años de existencia del Museo.

¿Cómo será la puesta en escena de ese brillo de diamantes?

Pensamos que el brillo será el elemento principal, imaginamos lentejuelas, brillos, diamantes y cristales. Lo visualizamos en nuestra presentación, tanto en la decoración como en otros aspectos. Siempre vemos cómo las personas se esfuerzan mucho en ser diferentes, algunos optan por un enfoque más tradicional, pero nuestra idea es enfocarnos en la celebración con brillo.

¿Cuéntenos por qué el homenajeado de este año será Miguel Urrutia, exgerente del Banco de la República?

Todos los años seleccionamos a una persona para otorgarle el Premio MAMBO a la Filantropía en las Artes. La filantropía no se limita únicamente al apoyo financiero, sino que implica un respaldo integral. Buscamos a un gestor cultural, alguien con una visión clara. La filantropía es un conjunto de elementos que deben estar presentes para que pueda tener un impacto. Miguel Urrutia, a lo largo de su trayectoria, ha sido un visionario. Desde hace mucho tiempo, ha patrocinado las artes de diversas formas a través del Museo del Banco de la República, el cual lleva su nombre. Ha tenido una conexión especial con las artes plásticas, lo cual nos hace sentir muy cercanos a él como museo. Hemos rendido homenaje a varias personas en el pasado, cada una por algo puntual y especial. En esta ocasión, nos llena de orgullo y felicidad poder otorgarle este premio a Miguel.

La Gala busca recaudar fondos para financiar programas del Museo. ¿Cuál es su balance de lo que se ha logrado con esas recaudaciones?

Cada día más personas visitan el museo, desde niños pequeños hasta adolescentes y universitarios. Incluso tenemos domingos y jueves gratuitos, lo que atrae a un número cada vez mayor de visitantes. Las visitas al museo no tienen precedentes en la historia de la institución. Creo que esto es resultado de una apuesta conjunta, no solo de la Gala, sino también del liderazgo de Claudia Hakim, directora del Museo, y del trabajo de los curadores y otros planes en Bogotá. Además, se realizan aportes para programas educativos que ayudan a aumentar las visitas. El museo posee una plataforma digital que permite llegar a un público más amplio, incluso más allá de las visitas físicas. Las personas pueden acceder y ver programas, charlas y presentaciones que ocurren en el Museo. De esta manera, llegamos a un número creciente de personas a través de diferentes medios. Nuestra gran misión es que todos sientan que el Museo es suyo.

El Museo tiene muchos programas educativos, desde clases de yoga los domingos hasta conciertos filarmónicos. Tenemos el programa “MAMBO Viajero”, que lleva el Museo a comunidades fuera de Bogotá. Estos diferentes formatos buscan hacer que el museo sea más inclusivo y despierte interés en el arte. Si logramos abrir esa puerta de interés, se crea un vínculo entre el espectador y el artista. Siempre he dicho que el arte documenta los tiempos, y esto se vuelve cada vez más evidente, ya que los artistas comunican sin palabras lo que está sucediendo en la sociedad.