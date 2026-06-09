Abren 150 becas para colombianos residentes en España

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Al menos 150 colombianos que residen o se radicaron en España podrán tener posibilidad de ampliar su currículo académico. La semana pasada, la Embajada de Colombia en España anunció el lanzamiento de una iniciativa que pretende cubrir total o parcialmente el plan de estudios para quienes quieran adquirir nuevas habilidades y certificarlas.

El anuncio fue hecho por los canales de la Embajada y la Universidad Abierta y a Distancia, entidad que también lidera el programa de becas para estos colombianos residentes en el exterior.

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“Esta es una iniciativa conjunta orientada a fortalecer las oportunidades de formación académica, profesional y lingüística de la comunidad colombiana residente en España”, señala la convocatoria.

Acerca de las becas

Según explicó la Embajada, las becas estarán destinadas a cubrir total o parcialmente el costo de los planes de estudio para los 150 colombianos escogidos. Los porcentajes de alivios financieros oscilan entre el 20 % y el 100 % y cada porcentaje variará dependiendo del perfil y el candidato seleccionado.

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Uno de los puntos fuertes, destaca la convocatoria, consistirá en que los títulos otorgados tendrán validez tanto en Colombia así como en España, pues el proceso además de estar respaldado por la UNAD, tendrá instituciones aliadas, como la EUDE Business School o la Fundación José Ortega y Gasset.

Sobre los programas también hay una amplia baraja de posibilidades. La UNAD abrió cupos para carreras o cursos técnicos como marketing digital, liderazgo, gestión organizacional, narrativas digitales, big data o incluso varios cursos relacionados a aprender nuevos idiomas, como el inglés, catalán, italiano, mandarín, portugués o francés.

Todos esos caminos de formación, comenta la universidad, son actualmente de los sectores más demandados profesionalmente en Europa, por lo que servirá a la mejora de condiciones de vida de los colombianos en España.

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“Esta es una apuesta por una educación flexible, de calidad y con proyección internacional para seguir creciendo juntos”, asegura la Embajada.

Inscripciones

La convocatoria estará abierta entre el 1 y el 17 de julio de 2026. Sin embargo, la Embajada asegura que el 26 de junio se realizará una sesión informativa organizada por la UNAD para abrir espacios a preguntas y explicar a fondo cómo funcionará la postulación, elección y posterior realización de los programas académicos.

Si está interesado o interesada en la convocatoria, puede inscribirse y conocer más información a través de este enlace o visitar directamente los portales web de la Embajada de Colombia en España o la UNAD.