Trabajemos por Colombia juntos

 

Trabajemos por Colombia juntos

El hilo invisible que conecta migración, cuidado y vulnerabilidad

Margarita Martínez, coordinadora de género de Dejusticia, habla con El Espectador sobre una investigación realizada por el centro de estudios jurídicos en la que revelan cómo las mujeres migrantes, en su mayoría venezolanas, sobrellevan cargas demasiado pesadas de cuidado no remunerado, lo que las encierra en círculos de pobreza, afectaciones psicológicas y pocas oportunidades de garantizar sus derechos.

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Tomás Tarazona Ramírez

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