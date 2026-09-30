El proyecto que vincula las familias migrantes a una vida digna en Colombia

La vida de 850 familias venezolanas ha dado un paso más hacia la integración en Colombia. Hace exactamente dos años, gracias al apoyo del sector privado, un proyecto comenzó en este país para propender que la vida de centenares de migrantes venezolanos y comunidades de acogida estuviera marcada, más que por escenarios de vulnerabilidad, por derechos garantizados. Desde el principio se propuso una fórmula de avanzada que conecta la asistencia humanitaria y el desarrollo: además de los auxilios humanitarios, la iniciativa ayudaría a estas…

La vida de 850 familias venezolanas ha dado un paso más hacia la integración en Colombia. Hace exactamente dos años, gracias al apoyo del sector privado, un proyecto comenzó en este país para propender que la vida de centenares de migrantes venezolanos y comunidades de acogida estuviera marcada, más que por escenarios de vulnerabilidad, por derechos garantizados. Desde el principio se propuso una fórmula de avanzada que conecta la asistencia humanitaria y el desarrollo: además de los auxilios humanitarios, la iniciativa ayudaría a estas personas a incluirse al sistema financiero, de salud y les apoyaría para tener una vivienda digna que mejorara sus condiciones de vida.

Su nombre es Vincula, una iniciativa que 24 meses después de su inicio ha logrado que cerca de 3.400 personas migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida hoy aseguran estar más cerca de un ecosistema de derechos e integración.

El proyecto liderado por la Organización Internacional para las Migraciones y apoyado por Citi Foundation, ha invertido recursos -humanos y económicos- para propender porque el máximo número de familias migrantes y de comunidades vulnerables pueda acceder, algunos por primera vez en su estancia en Colombia, a una cuenta bancaria, educación financiera, acceso a crédito, una vivienda digna o un acceso al sistema de salud, que en el pasado parecía imposible.

Vincula, además, hace parte de una amplia baraja de 50 proyectos que fueron financiados con USD 25 millones para promover soluciones y desarrollo en varias latitudes del mundo como parte del Desafío global de innovación de Citi Foundation. En este escenario en particular, la iniciativa abre ventanas de integración a las familias migrantes y comunidades de acogida y también impacta la realidad de Medellín y Cúcuta.

El proyecto, comentan sus directivos, ha demostrado que incluso un fenómeno migratorio de gran magnitud como el venezolano, que ha movilizado a más de ocho millones de personas, de las cuales cerca del 35 % se encuentran en Colombia, puede atenderse de manera humana, con un enfoque de integración y de forma ordenada. Además, direcciona el paradigma de la cooperación internacional hacia un modelo basado en la horizontalidad, la reciprocidad y las alianzas estratégicas, teniendo en cuenta que una vez termine el flujo de recursos internacionales, permita que sus beneficiarios puedan continuar lo que aprendieron en el futuro sin necesidad de recursos o esfuerzos adicionales.

“Es una suma de esfuerzos con el sector privado donde consolidamos la migración como una herramienta de inclusión y desarrollo humano. La transición de asistencia humanitaria de emergencia hacia modelos de soluciones sostenibles sí es posible y muestra que Colombia es un referente regional en la gestión humana de la migración”, subraya Uriel Canales, jefe de misión encargado de la OIM en Colombia.

El valor de integrar

El proyecto fue pensado desde sus cimientos como una plataforma que elevara las posibilidades de vida digna y oportunidades a migrantes venezolanos y comunidades de acogida. Por esa razón se escogió que Cúcuta y Medellín, dos de las ciudades con mayor concentración de la diáspora venezolana después de Bogotá, fuesen escenario de las acciones.

Vincula se dividió en tres caminos que facilitan el acceso a servicios y mecanismos que suelen determinar qué tan estable puede ser la vida de una familia: salud, vivienda, ahorro, crédito y seguridad social.

Por supuesto, una de las principales preocupaciones para un migrante en Colombia es su estatus migratorio y regularidad. De los 2,8 millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia -según Migración Colombia a la fecha-, 1,9 millones tienen estatus regular con Permiso por Protección Temporal (PPT); 319.000 se encuentran en proceso de regularización y 528.000 venezolanos están en irregularidad. La regularización es considerada la llave de acceso a mínimos básicos o derechos fundamentales.

Pero Vincula propuso ir un paso más allá para aquellos migrantes que aún con un estatus regular, encontraban trabas para acceder a servicios de salud, estabilidad financiera o incluso posibilidades de una casa digna para albergar su proyecto de vida y su familia. Las cifras muestran el impacto de la iniciativa: un total de 3.393 migrantes pertenecientes a 850 familias hoy tienen insumos y conocimientos para incluirse mejor y acceder a servicios básicos.

Jimena Botero, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Citi Foundation subraya la importancia de la iniciativa: “Valoramos haber apoyado una iniciativa que buscó fortalecer la autonomía de las personas migrantes y su integración. Creemos en impulsar oportunidades que permitan a más personas construir un futuro con mayor estabilidad. Tener acceso a salud, una vivienda segura y herramientas para manejar mejor el dinero puede hacer una diferencia real en la vida de una familia”.

Pilares de inclusión

La primera vertiente de Vincula se enfoca en la estabilidad socioeconómica de las personas migrantes en Colombia. En este marco, la iniciativa brindó apoyo económico a 150 familias mediante la cobertura parcial o total de costos de arrendamiento, contribuyendo a aliviar cargas financieras y reducir situaciones de endeudamiento. Los recursos liberados a través de este apoyo tuvieron un impacto significativo en la calidad de vida de los hogares y en el fortalecimiento de sus capacidades, ya que permitieron consolidar emprendimientos, mejorar las condiciones de vivienda, garantizar el pago oportuno del alquiler y sostener medios de vida. Asimismo, el proceso fomentó una mayor disciplina financiera, fortaleciendo prácticas de ahorro, planificación y gestión responsable de los recursos del hogar.

La segunda dimensión del proyecto se centró en la integración económica de los migrantes y comunidades de acogida al sistema financiero. Para quienes vienen del extranjero y para muchas poblaciones vulnerables del país, acceder a productos financieros y construir un historial crediticio puede convertirse en una barrera para desarrollar un proyecto económico en Colombia.

Por eso Vincula realizó talleres y pedagogía de economía familiar y educación financiera para que ellos mismos decidieran cómo incursionar en el ecosistema económico. Los talleres estuvieron acompañados también con sesiones que recalcaban la importancia de planes de ahorro individuales y comunitarios que permitieron que las arcas de 372 integrantes de familias venezolana y comunidad de acogida pasaran de tener cero pesos a un ahorro en promedio de COP 122.000 que puede traducirse en alimento, costear alguna urgencia o mitigar cualquier gasto imprevisto.

La tercera, pero no la menos importante, tiene que ver con que las familias migrantes pudieran acceder al sistema de salud y ejercer plenamente sus derechos, mediante estrategias de orientación, acompañamiento y articulación con actores institucionales y comunitarios. El proyecto acompañó familia a familia a un tránsito hacia su afiliación en el SISBEN y en casos puntuales, ayudó a que regularizaran su situación migratoria. Esto les permitió acceder a servicios de salud, incluyendo consultas especializadas, procedimientos médicos y atención integral. En esta última línea, el proyecto benefició a 2.210 personas contribuyendo al cierre de brechas en el acceso a servicios de salud y programas de asistencia social, regularizadas y con un documento que garantizará su atención en salud u orientación en otros servicios sociales.

Beneficio conjunto

Algunos beneficiarios de Vincula señalan que el proyecto significó una oportunidad real de integrarse en Colombia y, además, consolidar sus proyectos de vida. Ese es el caso de Crismargareth, una madre que accedió a las capacitaciones financieras y que comenta cómo le abrieron un abanico de posibilidades en el futuro económico de su familia.

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“El proyecto me permitió sentirme más independiente: me ayudó a consolidar un plan de ahorros claros, proyectarme a un futuro concreto y terminar mi carrera universitaria”, acota Crismargareth.

Henry, un carpintero venezolano asentado en Cúcuta, coincide en que Vincula le enseñó herramientas para que él mismo pudiera luchar por su integración y subsistencia en Colombia. “Antes no tenía conocimiento sobre los bancos o de cómo cotizar un mueble. Ahora se hacer una cotización y generar un plan de ahorro que, gracias al fortalecimiento, me permitió comprar una máquina para mi negocio”, comenta el emprendedor radicado en la capital de Norte de Santander.

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Pero Canales señala que todas estas historias de familias impactadas también generan un impacto positivo en la manera en que se atiende la migración e incluso en la economía de Colombia. El jefe de la misión a.i. de la OIM recalca que hay estudios comprobados en los que se demuestra, con cifras en mano, cómo la migración aporta al desarrollo y a la economía, como el informe de 2022 que concluyó que la diáspora venezolana aportó cerca de USD 529 millones a las arcas colombianas.

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