Garantías para migrar: Foro Mundial en Colombia pide más cooperación política

Más de 800 personas de gobiernos, sociedad civil, sector privado y organizaciones internacionales se congregaron en la 15° Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (GFMD) en Riohacha, Colombia.

El evento que tuvo una duración de tres días culminó con discusiones y colaboraciones de alto nivel alrededor de la construcción de soluciones prácticas para abordar los desafíos y capitalizar los beneficios de la movilidad humana. Uno de los llamados principales fue la urgencia de una cooperación política más fuerte para garantizar la migración a todos y todas.

“En un momento en que los debates sobre migración están polarizados y los líderes políticos se encuentran bajo presión para demostrar que tienen un control firme de los flujos migratorios, necesitamos encontrar puntos en común sobre los cuales construir soluciones prácticas, basadas en principios y efectivas”, señaló Catalina Devandas, Representante de la Directora General y Directora Senior de Alianzas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Y agregó: “El foro ha demostrado de qué manera los gobiernos, la sociedad civil, y los aliados internacionales pueden trabajar conjuntamente para transformar el diálogo en soluciones”.

Colombia estuvo en la Presidencia de la Cumbre para el periodo 2024-2025 y durante ese paso lideró un trabajo de coordinación sólido entre varios Estados y un proceso preparatorio inclusivo que definió prioridades temáticas claras y alentó una participación significativa.

Uno de los resultados de ese proceso fue poner el foco en el vínculo entre migración y desarrollo, con mayor énfasis en las perspectivas territoriales y el desarrollo de políticas.

Para ese contexto, el más reciente boletín #DatosEnMovimiento, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU, reveló una radiografía detallada que converge ambos fenómenos.

Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2024 y de Migración Colombia (corte marzo de 2025), en Colombia hay más de 2,8 millones de personas migrantes venezolanas.

Según cálculos de la OIM, el 74 % de los migrantes venezolanos en edad de trabajar está activo en el mercado laboral, ya sea con un empleo o en búsqueda de uno.

De ese grupo, 1,1 millones tienen actualmente un empleo, lo que representa el 4,7 % del total de la fuerza laboral en Colombia.

A pesar de las condiciones de informalidad y vulnerabilidad que se lograron identificar en el análisis, la OIM destaca que los trabajadores migrantes también aportan a la economía colombiana mediante el consumo y el pago de impuestos.

Políticas más fuertes, financiamiento y colaboración entre sectores

El GFMD desempeña un rol vital en la configuración de las conversaciones mundiales sobre migración y desarrollo. Precisamente, la OIM cumple un rol fundamental, pues tiene la Secretaría del Foro de Ginebra y brinda apoyo tanto administrativo como técnico para su liderazgo.

“A lo largo de la 15° Cumbre, la OIM ofreció apoyo técnico y contribuyó activamente con los paneles de expertos, mesas redondas, diálogos técnicos y eventos paralelos. La Organización compartió datos, herramientas y experiencias en terreno sobre temas claves, como gobernanza migratoria, soluciones duraderas, vías de migración regular, movilidad humana en el contexto de desastres y crisis climática,

el rol de las mujeres en la migración y el desarrollo, el retorno y la restauración de derechos, y el Pacto Mundial sobre Migración, entre otros", destacó la Cumbre.

Fue precisamente en un Panel de Expertos sobre Soluciones al Desplazamiento Interno en el que se abordó la necesidad de estrategias que aborden los desafíos a largo plazo en materia de desplazamiento. Uno de los llamados más importantes fue sobre la urgencia de políticas más fuertes, financiamiento y colaboración entre sectores para apoyar la integración sostenible.

Por su parte, la OIM resaltó la importancia de fortalecer la cooperación multilateral sobre la migración, de cara al Foro de Examen de la Migración Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas.