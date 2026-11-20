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👀📄 ¿Ya se enteró de las últimas movidas migratorias en Colombia, Latinoamérica y el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
Un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones revela nuevos patrones de movilidad humana en la región. A diferencia de décadas pasadas, la migración ya no es unidireccional y motivada por una pequeña baraja de causas. Al contrario, ahora se mueve por casi toda la región, tiene múltiples razones y se fragmenta en el tiempo y el espacio.
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