Oculto en las filas de las milicias paramilitares antiinmigrantes de EE. UU.

Más de 500 milicias secretas, conformadas por exagentes de la ley, se han registrado en Estados Unidos. Muchas operan en la frontera persiguiendo migrantes, en cooperación con agencias del Estado. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Matson Browning es un exagente de la ley con casi tres décadas de experiencia en la lucha contra el extremismo y el odio, especialmente en grupos supremacistas blancos y milicias en Estados Unidos. Su visión sobre estos movimientos se ha vuelto crucial en un momento en el que la violencia antiinmigrante se ha intensificado con políticas y discursos políticos como los promovidos por figuras como Donald Trump.

Cuando Trump dejó la Oficina Oval, el Proyecto de Inteligencia del Southern Poverty Law Center identificó 566 grupos antigubernamentales extremos que estuvieron activos en 2020. El problema no era solo su existencia, sino la cooperación con las agencias del gobierno para acosar a migrantes.

En su libro “Hate Next Door”, escrito junto con su esposa, Tawni, Browning no solo detalla sus investigaciones encubiertas en las filas de estos supremacistas blancos y las dificultades de tratar con movimientos extremistas que deshumanizan a los migrantes. La violencia contra ellos se ha visto alimentada por una retórica que promueve a estas personas como “el otro”, una amenaza que debe ser erradicada para “salvar” el país.

Esta distorsión del patriotismo ha sido un eje central del discurso de Trump, quien en su mandato utilizó el miedo y la demonización de los migrantes para justificar políticas de deportación masiva y medidas más agresivas contra quienes buscan refugio.

¿Falta una rendición de cuentas para estas milicias que operan en la frontera contra los migrantes?

Hay una falta de rendición de cuentas, porque nadie está prestando atención. Nadie sabe lo que está pasando. Las zonas donde ocurre esto son tan remotas, que es difícil llevar a alguien hasta allá. Existen dos formas en las que estas milicias actúan. Una es ir directamente a la frontera, donde los inmigrantes están cruzando, y otra es posicionarse en las laderas de las montañas para dispararles desde arriba.

Lo hacen por tres razones: una, para matarlos; dos, para robar cualquier contrabando que puedan estar transportando, y tres, para asustarlos y hacer que se vayan. Creo que el problema de la rendición de cuentas es que muchas personas no se dan cuenta de que esto está sucediendo. Muchas otras no quieren creerlo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es difundir el mensaje, hacer que estas voces sean escuchadas. Miles de personas han muerto a lo largo de la frontera entre Arizona y México, hasta la carretera I-8, que está aproximadamente a 220 km al norte de la frontera.

¿Hacia dónde cree que se dirige la política fronteriza de EE. UU. en los próximos años? ¿Podrían estas milicias integrarse más en las operaciones estatales o federales de control fronterizo de segundo mandato de Trump?

Creo que las milicias en la frontera van a seguir operando como lo han hecho hasta ahora: en secreto. A lo largo de la frontera ya hay agentes de la Patrulla Fronteriza, departamentos de alguaciles y fuerzas policiales locales. Pero estas milicias de las que estamos hablando operan en las sombras, son básicamente sociedades secretas. Se conocen entre ellos por apodos o nombres en clave.

Todo se maneja de forma clandestina a través de señales, códigos o sistemas de comunicación específicos. Salen a patrullar varias veces al año y entrenan específicamente para hacer lo que hacen. Desde su perspectiva, creen que están deteniendo la inmigración ilegal. No puedo afirmar que la reelección de Donald Trump cause un aumento inmediato de la violencia en la frontera, pero sí puedo decir que la retórica de los políticos, en todos los niveles, sí va a generar más violencia en la frontera.

Mencionó las formas de comunicación dentro de estas milicias. ¿Cuáles son las principales tácticas que utilizan para reclutar a nuevos miembros?

Entrenan constantemente a nuevos reclutas. En mi experiencia como exagente de la ley, cuando me infiltré encubierto en una milicia, simplemente les dije quién era y que tenía un historial en las fuerzas del orden. Eso automáticamente me elevó dentro de su estructura. Me permitió salir con sus equipos de operaciones especiales, posicionarme como francotirador o participar en misiones de extracción, dependiendo de la necesidad. Todo porque tenía entrenamiento en ciertas habilidades dentro de la policía. Lo mismo ocurre con los veteranos militares. Buscan a personas con entrenamiento especializado, recién salidas del ejército, para convertirlas en líderes, ejemplos a seguir y ejecutores de sus operaciones.

¿Estas milicias están usando plataformas como TikTok o Instagram para reclutar a nuevos miembros?

El problema con todo esto es el siguiente: puedes tener una milicia y ser parte de ella, pero las personas que realmente están llevando a cabo las operaciones especiales no van a estar en TikTok. No van a estar en Instagram. No van a estar en Facebook. De hecho, probablemente ni siquiera asistan a las reuniones locales de las milicias. Son un grupo selecto que solo se comunica entre sí mediante tácticas de comunicación especializadas, como Hush Mail, Signal o Whatsapp. Se conocen entre ellos, y eso es todo. No traen a nuevas personas a su grupo, no presentan a desconocidos. Su estructura está cerrada. Por eso, para las fuerzas del orden, infiltrar estos grupos lleva mucho tiempo. Se necesita construir la confianza del grupo para poder ser parte de sus operaciones, que muchas veces incluyen disparar y asesinar a inmigrantes que cruzan la frontera.

¿Cómo ha afectado la creciente presencia de estas milicias la vida de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera? ¿Existen sistemas de protección o apoyo para las personas vulnerables en estas zonas de alto riesgo?

Todo sigue igual. Hay organizaciones que dejan comida y agua para los inmigrantes, pero estas milicias van, destruyen los recipientes de agua, los vacían y patean la comida. Creo que esto sigue siendo lo que es y, sinceramente, no podría decir qué podría cambiarlo. Tendría que ser un cambio de mentalidad, tendría que venir desde arriba, tendría que haber un cambio en la retórica. Se tendrían que tomar medidas enérgicas y realmente ir tras estas personas que se autodenominan patriotas o guardianes del juramento, o cualquier otro título que quieran darse. No eres un patriota por asesinar a alguien. No estás protegiendo tu juramento ni honrando tu cargo si estás matando a personas. Se supone que debes protegerlas.

¿Cómo evalúa las implicaciones de estas nuevas tecnologías como drones en sus actividades?

A lo largo de la frontera no vas a encontrar ese tipo de tecnología utilizada por las milicias. Ellos la usan más cuando se alejan hacia el norte. La parte técnica no es realmente importante para estas milicias que están operando en la frontera. La tecnología no es lo que les interesa. Estos tipos son rastreadores entrenados y combatientes experimentados. Pueden acampar en las montañas durante días, esperando a que los inmigrantes suban. Y por eso el calibre .50 es tan utilizado. Su alcance es tan grande, que pueden estar a una o dos millas de distancia de sus víctimas cuando disparan.

¿Cree que tal vez podríamos tener grupos o milicias lejos de la frontera, en estados como, no sé, Pensilvania, Nueva York, estados en el área del norte?

Puedo decir que cuando estaba infiltrado en la milicia Minuteman tuvimos personas que llegaron a la frontera desde Michigan, Wisconsin, Nueva York, Illinois, Iowa y Ohio. Sabes, cada estado estaba presente allí y ninguno de estos era un estado fronterizo. Así que tienes a chicos que vienen de Michigan viajando hasta Arizona para participar en lo que está pasando en la frontera. También tienes grupos de Arkansas y Alabama viniendo al oeste para proteger la frontera de Nuevo México. Así que todos los estados están haciendo algo. Cada estado tiene individuos que, por alguna razón, en su mente, piensan que necesitan ir a proteger el país defendiendo la frontera, así que todos se dirigen hacia allí.

¿Puede elaborar sobre cómo se formaron estos grupos, por favor?

Las milicias han existido desde 1700. Quiero decir, cuando estábamos luchando contra los británicos, ahí fue cuando se formaron las primeras milicias y luego, a través del tiempo, siempre han estado aquí. Hay personas que creen que los Three Percenters se levantarán y lucharán contra la tiranía, contra la opresión y lucharán contra la inmigración ilegal. Lucharán contra un gobierno federal “ilegal”. Los Oath Keepers creen que porque tomaron un juramento de oficina para proteger, ese juramento nunca se va, ya sea que se hayan juramentado como oficiales de policía, agentes federales o militares, no importa. Incluso cuando se jubilan o dejan esas ramas, todavía han tomado ese juramento y seguirán defendiendo la protección de Estados Unidos de América. Desearía poder darte todas las fechas y los lugares, y todas las cosas que sucedieron, pero desde que se formó América, hemos tenido milicias. Y seguirá siendo así.

¿Qué significa el patriotismo para usted? ¿Cómo entenderlo?

Creo que la gente ha llevado el patriotismo a un nivel diferente y le ha dado un significado diferente. Para ser patriota estás orgulloso de quién eres. Estoy orgulloso de ser estadounidense. Estoy orgulloso de estar aquí. Estoy orgulloso de apoyar. Pero algunas personas han tomado el patriotismo y lo han convertido en algo que, no quiero decir odio, pero lo han llevado a un nivel completamente diferente de violencia y de menospreciar a las personas en lugar de ayudar a construir a las personas. En mi opinión, el verdadero patriota construye: construyen el país, construyen sus comunidades alrededor de ellos. Ese es un patriota. No es una persona que va a la frontera a disparar a inmigrantes.

¿Puede decirme si hay figuras claves en estos movimientos que deberíamos investigar, como los líderes de estos grupos?

Cuando se trata de los grupos de milicias, los líderes generalmente van a estar callados porque todo se maneja de manera secreta. Sobre los Oathkeepers, Stewart Rhodes, su líder, está encarcelado ahora, pero todos decían que Trump lo va a perdonar (y lo perdonó). Está Tim Foley, él dirige Arizona Recon. Son un montón de exmilitares, exagentes de la ley que simplemente bajan a la frontera.

¿Cree que los problemas de la salud mental de estas personas al dejar el servicio activo cumplen un papel en la creación de estos grupos?

La salud mental es clave en estos grupos. El deterioro o la falta de salud mental en el ejército y en las fuerzas del orden es una razón por la que muchos de estos grupos existen. Y entonces, creo que si pudiéramos enfocarnos en la salud mental, podríamos resolver muchos de los problemas. Tienes a algunas personas enfermas mezcladas con ideologías retorcidas y tienen que desquitarse con alguien. Así que los inmigrantes son los que están siendo atacados. Con todo el trauma, todas las cosas... con toda la experiencia que tienen, son buscados por sus hermanos debido a su experiencia y solo quieren ser parte de algo porque han sido entrenados para hacer algo en particular, ya sea rastrear, matar o volar cosas, y quieren usar esa experiencia. Y eso es lo que pasa. Y por eso la salud mental es tan importante en esto.

¿Qué es lo más impactante o memorable que le deja su reportaje sobre estas milicias?

La descaradez de estas personas. Quiero decir, matar a alguien a sangre fría o disparar a un camión que transporta a inmigrantes, sin importar la edad de la víctima, sin importar por qué estaban allí en primer lugar, para mejorar sus familias, para mejorar sus vidas, para salir de alguna situación terrible en México o Guatemala, de donde sea que vengan, haciendo el trayecto y finalmente llegar aquí donde pueden sentir un poco de seguridad y protección, y luego los disparan, los hieren... Un niño pequeño, como de 13 años, casi pierde la pierna por un disparo de un AK-47. Tienes disparos en la cabeza, uno tras otro, porque son rápidos y fáciles. Hay todo tipo de cosas pasando y eso simplemente tiene que parar.

