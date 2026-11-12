Vincula: el programa de integración migrante que cambia vidas en Cúcuta y Medellín
En las laderas del barrio Manrique de Medellín, una familia venezolana ha aprendido a integrarse poco a poco al andamiaje colombiano tras dejarlo todo atrás en su país. Esta es la historia de cómo una alianza entre la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y Citi Foundation han acercado a 3.400 personas de la diáspora a un escenario de derechos, integración y vida digna en Colombia.
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