Anuncian jornadas jurídicas gratuitas a los afectados por el terremoto

El terremoto dejó afectaciones en el 41 % del país y dejó cerca de 50.000 familias damnificadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El sismo no solo dejó daños, también conflictos que deben ser dirimidos. Con ese mensaje, APG Conciliaciones anunció que creará jornadas gratuitas de conciliación para ofrecerle a miles de familias afectadas por el terremoto una vía rápida, barata y de pronta resolución tras resultar damnificada por el sismo.

La noticia fue comunicada por María Mercedes García, presidenta de APG, y quien explicó que aparte de los damnificados y la afectación a la infraestructura hay asuntos de arriendos, deudas u obligaciones contractuales que deben ser resueltas luego del terremoto y que las personas perjudicadas pueden hacerlo gratuitamente.

Y es que el terremoto del 7,4 de magnitud dejó destrucción parcial o completa en al menos 450 municipios, lo que representa casi el 41 % del país.

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“Para quien perdió su vivienda, surge la incertidumbre sobre su contrato de arrendamiento. Para quien perdió su negocio, quedan obligaciones pendientes con proveedores, trabajadores o clientes. Para quien sufrió daños en su inmueble, puede aparecer una reclamación frente a la aseguradora o una controversia con un vecino. Y para quien perdió sus ingresos, una deuda que ya no puede atender como antes. La conciliación: una vía de acceso a la justicia frente al terremoto Cuando estas controversias cumplen los requisitos legales para ser conciliadas, la conciliación extrajudicial ofrece esa vía”, explica APG.

Solucionar con diálogo

APG anunció que las jornadas de asesoría jurídica tendrán el enfoque de conciliación: una herramienta del derecho en que los ciudadanos pueden resolver sus discrepancias o conflictos con diálogo y acuerdo y así ahorrarse meses de procesos judiciales, dinero en abogados o largas esperas mientras un estrado define cada caso en particular.

Esta modalidad ha sido utilizada principalmente en poblaciones y municipios donde la administración de justicia es complicada y ha permitido que conflictos, desde asuntos de linderos, arriendos u obligaciones contractuales. En algunas zonas apartadas del país, incluso, la conciliación es una de las maneras más efectivas y pacíficas en que los ciudadanos resuelven sus diferencias.

“No se trata solamente de dialogar: es un mecanismo en que un conciliador neutral acompaña a acordar soluciones concretas, como plazos, formas de pago, reparaciones, terminación de relaciones contractuales, frente a lo que el terremoto dejó pendiente”, explica García.

De acuerdo con la convocatoria, la jornada estará orientada principalmente a los afectados con conflictos pendientes en las ciudades más afectadas, como municipios de Chocó, Pereira y Cali.

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Y es que las cifras de daños materiales y sociales del terremoto han causado alerta, tanto por los daños de la infraestructura, que según el presidente Abelardo De la Espriella se contabilizan en COP 30 billones. Pero quedan pendientes centenares de asuntos sin resolver, como las viviendas que quedaron reducidas a escombros, las obligaciones que por contrato deben cumplirse u otros trámites.

La convocatoria

Las fechas estipuladas para esta jornada gratuita se darán del 17 al 21 de septiembre. APG aclara que las conciliaciones se darán de manera gratuita y que intervendrán las partes interesadas en conciliar su conflicto que, de resolverse, tendrá su respectiva acta legal para proceder a terminar la discrepancia pacíficamente.

Atención: la recepción de solicitudes estará abierta desde esta semana hasta el próximo jueves 10 de septiembre.

En caso de no llegar a ningún acuerdo, García aclara que no significa un “camino perdido”: “cuando la ley establece la conciliación como requisito de procedibilidad, la constancia de no acuerdo permite continuar hacia la jurisdicción”.

Además, informó que el único requisito para acceder a esta convocatoria es acreditar que la persona que se postula y la controversia que quiere resolver debe estar estrictamente relacionada con las consecuencias derivadas del terremoto del 10 de agosto.

“Queremos contribuir a que quienes ya han sido afectados por el desastre no tengan que enfrentar, además, problemas jurídicos sin solución. La conciliación permite resolver conflictos y, cuando sea posible, preservar las relaciones que las personas necesitarán para reconstruir sus vidas, sus negocios y sus comunidades”, concluye García.

Si desea conocer más sobre la convocatoria, puede hacerlo a través de este enlace o resolver cualquier duda contactándose con conciliaciones@fundacionapg.org.