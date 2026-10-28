El programa que recorre Colombia educando a niños y jóvenes sobre cultura democrática

También se explicará qué viene para el calendario electoral colombiano en los próximos meses y en los comicios regionales. Foto: Tomás Tarazona

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La democracia comienza en las aulas y luego se materializa en las urnas. Así lo explicó el registrador nacional Hernán Penagos en el marco de la conmemoración de la Segunda Semana de la Democracia. El principal emisario de la Registraduría explicó que, por segunda vez en la historia reciente de Colombia, la institución que lidera y otra docena de organismos se han juntado para recorrer el país y los salones de clase y así enseñar la importancia de conservar el modelo democrático.

La agenda está compuesta por casi 50 eventos que, en el papel, buscan crear consciencia y pedagogía sobre los pilares de la democracia en el país. Algunos de los foros o paneles explican el historial democrático de Colombia en los últimos años, mientras que otros episodios se dedican a llegar a los menores de edad en sus colegios para mostrarles que el modelo de elegir, vivir bajo mínimos de libertad y dignidad o darle representación directa al pueblo, dependerá de ellos en un futuro no muy lejano.

La democracia en el 📍 Quindío se cultiva desde la infancia.



Cuando los niños y las niñas conocen y practican los valores ciudadanos, fortalecemos la confianza y la participación en nuestra sociedad.



Así vivimos la Segunda #SemanaDeLaDemocracia, un espacio para aprender,… pic.twitter.com/wTatnAHvrm — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 28, 2026

Uno de los ejes fundamentales versa sobre la participación ciudadana en diferentes comicios electorales, como el que se dio en el primer semestre de este 2026 para elegir presidente o las urnas que se aperturarán el próximo año para escoger quiénes serán los próximos gobernantes locales en cada uno de los 32 departamentos. También consiste en explicar como el sistema, dice la Registraduría, está blindado y cuenta con “garantías y un respaldo de confianza ciudadana”. Allí se explica el calendario y las etapas de un proceso electoral, la prevención de delitos electorales y cómo funcionarios y expertos en democracia de todo el mundo arriban a Colombia para constituir las misiones de observación electoral.

Este miércoles, específicamente, el evento se desarrolló en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, una institución con cerca de 900 estudiantes que desde los primeros grados de bachillerato instruye a sus alumnos cómo funciona el modelo democrático y de qué manera se manejan las riendas electorales en el país. Como centenares de escuelas más, esta institución tiene un modelo que simula unas elecciones y le da voz directa a los mismos estudiantes para que escojan representantes, contralores y cabildantes y que en espacios de mayor jerarquía dentro del colegio, sean la voz del resto del estudiantado.

“Es una actividad entre varias entidades públicas y privadas para hacer más de 65 eventos que hablen sobre la democracia y presentar a los 32 departamentos hablando sobre democracia, haciendo pedagogía sobre derechos, deberes y lo que significa la participación”, comenta Penagos.

Democracia para rato

Penagos aseguró que a la fecha cerca de 50.000 menores de edad han recibido pedagogía o participado en foros en el marco de la Semana de la Democracia. En total, se espera abarcar con clases a casi 1.000 escuelas de todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el itinerario están contemplados algunos eventos para realizarse con académicos e instituciones educativas de Bogotá, mientras que, en otras latitudes del país, como Barranquilla, Pereira, Cúcuta o Medellín también se dan eventos paralelos. Este miércoles, por mencionar un caso, aparecen una docena de eventos que debatirán cómo incluir la niñez en las carreras electorales, en qué estado está la democracia en la región o algunos aspectos, como la doble militancia, que suceden muy a menudo, pero poco se entienden en la ciudadanía.

“Es un gran incentivo para cultivar los valores democráticos en las próximas generaciones”, subraya el registrador.

A la agenda se han sumado aliados clave que, desde sus respectivas orillas o áreas de conocimiento, han aportado su grano a la conversación. Por ejemplo, hay instituciones internacionales como el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) o Dejusticia, un centro de estudios que indaga sobre algunos de los principales desafíos de Colombia. O Caribe Afirmativo, una de las principales organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+ del país. En la lista también aparecen 16 universidades, como Los Andes, EAFIT, o la Universidad de Antioquia, quienes aportan logística y algunos de sus catedráticos para debatir sobre el presente democrático y las principales oportunidades a solucionar.

Varios de los espacios también explicarán cómo seguirá el calendario electoral en Colombia, puesto que a partir de las próximas semanas iniciará formalmente la carrera para que los departamentos, alcaldías y otros escenarios de poder local definan quiénes serán los próximos en dirigir las riendas.

“Fortalecer la democracia es una tarea que nos convoca a todos. Por eso, desde la Registraduría Nacional promovemos espacios de diálogo y reflexión que permitan reafirmar los principios democráticos, impulsar la participación activa de los ciudadanos y contribuir en la construcción de una democracia más sólida”, concluye Penagos.

Si desea conocer más sobre la Segunda Semana de la Democracia, los eventos disponibles y los horarios, puede consultarlo a través de este enlace.