Al premio se postularon 714 historias de heroísmo y vocación de servir. Foto: Nicolle Insignares

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Nadie conoce a ciencia cierta los datos más básicos de la mejor policía del país. En los pasillos de la Policía Nacional solo se sabe que un día, a una mujer valiente que cumplía 15 años en la institución le fue asignada la misión de infiltrarse en las filas de las disidencias de las FARC-EP de Iván Mordisco y, tras ocho meses de haber dejado atrás su vida y familia, logró neutralizar a uno de sus cabecillas: alias “Max Max”.

Su rostro, nombre, apellido o la información más elemental de un ciudadano permanecen en el anonimato, pero su hazaña se repite: es la mejor policía de Colombia.

Esta semana, la historia de esta mujer y la de otros 716 policías fueron exaltadas en los Premios Excelencia Policial. El galardón, que se ha entregado durante los últimos 16 años, es un reconocimiento para mostrarle al país que dentro de la Policía hay miles de hombres y mujeres valientes que a diario cumplen el servicio de ofrecer seguridad y una mano amiga a los colombianos.

Entre los ganadores aparecen historias de hombres que arriesgan su integridad para garantizar que no se vulnere la seguridad de otros colombianos, pequeños cadetes que desde jóvenes se enfilan a una carrera de prometedor servicio o historias de quienes, aunque no estén en las calles o el campo, apelaron a sus destrezas para diseñar herramientas que beneficien a la mayor cantidad de personas posible en sus territorios.

El premio fue entregado en Barranquilla, donde los altos mandos de la Policía e incluso el presidente Abelardo De la Espriella asistieron y exaltaron cada una de las historias, tanto las ganadoras como las que fueron postuladas.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía, comentó que cada historia es un ejemplo de heroísmo y servicio bien ejecutados. “Me llena de orgullo reconocer el talento, la vocación y la entrega de mis policías (…). Sus historias reflejan la grandeza de nuestra institución y nos inspiran a seguir construyendo una Policía más humana y cercana”, recalca Barrera.

Primero los demás

Las historias fueron exaltadas en 10 categorías diferentes que reconocen un valor específico al interior de la institución. Una de las más destacadas, por supuesto, es la de una integrante de inteligencia que recibió el máximo galardón en la categoría Garantes de Paz por desmoronar desde dentro las disidencias de Iván Mordisco en Valle del Cauca.

Pero también aparecen las historias de quienes protegen la vida en todo momento y en todo lugar. En la categoría Protectores de Vida, el galardón se lo llevaron tres uniformados que una tarde de julio de 2026 fueron sorprendidos en una emboscada en zona rural de Sardinata, Norte de Santander. Durante 10 minutos, el coronel Jorge Bernal y dos de sus comandos Jungla resistieron el asedio y obligaron la retirada de los atacantes. Sin su heroísmo, otros dos policías, ya heridos, habrían tenido otra suerte y la comunidad rural que buscaban proteger estaría contando una historia diferente.

La categoría Guardianes con Humanidad aplaudió esa misma valentía al premiar a los subintendentes José Rodríguez y Richard Somosa, dos uniformados jóvenes que mientras vigilaban las calles de Cúcuta escucharon un grito al interior de una vivienda improvisada.

Su entrenamiento y tesón les permitieron ingresar a la vivienda, descubrir que los llamados de auxilio correspondían a un ciudadano secuestrado y, tras liberarlo, brindar información clave para apresar a sus captores, quienes tenían fines extorsivos y ya habían cometido actos de tortura.

En la categoría Mejores Comandantes de Estación se encuentra la biografía del intendente jefe Faver Camero, quien lideró a su contingente de la estación de Algeciras, en Huila, a defender las instalaciones del Banco Agrario, que pretendía ser saqueado por 50 hombres del Frente Ismael Ruiz de las FARC-EP.

Para el presidente Abelardo De la Espriella, todas las historias, categorías y nominaciones son dignas de aplausos por parte de cada colombiano. El jefe de Estado recalcó que han sido los policías quienes históricamente han brindado una mano amiga a los colombianos en los momentos más álgidos, ya sea en medio del conflicto armado, de desastres naturales o de accidentes. El ejemplo más reciente son los centenares de policías en Valle del Cauca, Chocó y Risaralda que, aunque no estuviesen en servicio, buscaron salvar cualquier muestra de vida luego del terremoto del 10 de agosto.

“La experiencia de todos ustedes y sus años de servicio han contribuido a fortalecer esta institución y merecen el reconocimiento de todos en Colombia. Hoy se les reconocen sus méritos y la manera ejemplar en que han cumplido con su deber”, recalcó De la Espriella.

Trabajo convertido en vocación

Otras historias, lejos de la acción o el estruendo de las armas de fuego, también fueron exaltadas. Ese es el caso del agente Pedro Salcedo, un hombre que ha ofrendado 42 de los 73 años que ha vivido a patrullar las calles del departamento de Bolívar. Conocido como “Cumbamba”, Salcedo ha recorrido algunas de las zonas rojas más peligrosas del territorio y, según explicó a El Espectador, seguirá haciéndolo “mientras Dios y la Virgen del Carmen me den licencia para seguir cumpliéndole a mi Policía”.

También en Bolívar se desarrolló una iniciativa que, más que combatir el crimen, pretende que ningún niño del barrio Olaya Herrera de Cartagena vaya a la cama con hambre. Esa es la historia de Alfreiderman Amaya, patrullero con seis años de antigüedad en la institución que diseñó un modelo de comedor comunitario que atiende, en promedio, a 70 niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Amaya camina las calles de la ciudad amurallada recolectando ayudas humanitarias, sillas de ruedas, caminadores y cualquier enser que pueda proveer a sus vidas un poco más de derechos y mínimos básicos.

Al ser indagado sobre su galardón en la categoría Constructores de Sueños, Amaya comenta: “Esta iniciativa, más que una porción de alimentos, regala valores sociales a la comunidad. Ser policía es servir con vocación y siempre defender el buen corazón. El premio representa un reconocimiento a más de 187.000 policías que salen a las calles a servir a la ciudadanía”.

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En Cajicá, a casi 1.000 kilómetros de las calles donde Amaya reparte alimentos y noches sin hambre, aparece otra historia también conmovedora: la de Wilffer Mendoza. Él es un auxiliar que va vereda por vereda en la zona rural de Cajicá para enseñar idiomas y tecnología a los habitantes de la comunidad. Mendoza les ha enseñado inglés, francés, portugués e italiano a más de 24 personas y ya ha patentado y digitalizado su modelo de enseñanza para que el multilingüismo sea un patrimonio de la Policía en este municipio de Cundinamarca.

Valores compartidos

Otras historias combinan una serie de relatos personales y superación profesional, como la del subintendente Alexander Campos. Hace 17 años, Campos fue trasladado desde Providencia a Bogotá para acompañar a su esposa en un tratamiento médico, pero encontró motivación en medio de su adversidad para dedicar su servicio policial a coordinar las urgencias del Hospital Central. Aún en períodos de vacaciones o cuando dejaba el uniforme en un armario de su casa, Campos siguió ayudando a la ciudadanía: ha evitado robos de motocicletas, acompaña pacientes y familiares, y en una ocasión, en Pasto, evitó que una mujer se lanzara de un puente para acabar con su vida.

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“Estas acciones reflejan un excepcional compromiso con la vida, la solidaridad y el servicio a la comunidad”, dice la Policía.

Pero casi ninguna de estas historias podría ser posible sin el personal administrativo y logístico que empeña sus días en las tareas diarias de la Policía; para ellos también hubo un galardón. En la categoría Servidores que Inspiran, el técnico de servicios Albeiro Arias ha fungido como guía para que más de 250.000 ascensos se pudieran realizar en la Policía. Ingresado en 1990, Arias ha participado en casi todas las tareas logísticas que un hombre se puede proponer: hizo parte de unidades importantes en Bogotá y Medellín y por la década de los noventa, cuando iniciaba su carrera de más de 35 años de servicio policial, también participó en operaciones contra el Cartel de Medellín.

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La Policía agradece su trabajo en las oficinas, porque de acuerdo con la institución “cada ascenso representa una historia de esfuerzo y esta labor de Arias es silenciosa, pero esencial”.

Patrimonio de Colombia

El premio coincidió con la conmemoración de los 135 años de fundación de la Policía. En todo ese tiempo, el mayor general Barrera comenta que los policías han destinado sus proyectos de vida, sueños y anhelos a servir a Colombia, y con absoluta seguridad, dice, seguirán haciéndolo en el futuro.

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“El Premio Excelencia Policial aplaude a nuestros uniformados y muestra al país historias valiosas. En esta premiación destacamos a los mejores hombres y mujeres quienes son fuente de inspiración y servicio a las próximas generaciones. La Policía es un patrimonio vivo y todos los integrantes son holísticos y buenos seres humanos”, concluye el mayor general Barrera.