Policía Nacional: 135 años de una vocación de servir

El Congreso reconoció a la Policía como un patrimonio nacional en julio de 2026. Foto: Cortesía

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Han estado en casi todos los momentos clave de la historia de Colombia. Cuando las guerras partidistas alteraban el orden en los parajes lejanos, episodios en que altos capos del narcotráfico declararon una guerra frontal contra ellos y canjeaban sus vidas por bolsas de dinero o las centenares de veces que han arriesgado su vida por proteger la de los demás colombianos, sea en confrontaciones, graves alteraciones del orden público, o más recientemente catástrofes naturales, cuando docenas de ellos entregaron sus vidas para remover los escombros que dejó el terremoto del 10 de agosto en el Eje Cafetero y parte del Pacífico.

Este jueves, la Policía Nacional cumple 135 años de haberse fundado. En el camino ha enfrentado profundas transformaciones que se han adaptado a las nuevas épocas y desafíos y, según asegura el director general de la institución, el mayor general Alejandro Barrera, reafirma su compromiso de volver el servicio policial en un sinónimo de seguridad y orden en Colombia.

La institución nació hace mucho tiempo. En 1891, se destinó un pequeño contingente de 300 hombres que, en el papel, debían salvaguardar la seguridad y los derechos en Bogotá. Pero a medida que han pasado los años la entidad ha ido viviendo una metamorfosis. En la década de los 50 se convirtió en una de los primeros brazos de la Fuerza Pública en abrir la puerta para que las mujeres pudieran ingresar y convertirse en protagonistas del mantenimiento del orden. También tienen hitos que demuestran la labor que han hecho en Colombia, como las operaciones encubiertas en la década de los 90 que terminaron con la muerte de Pablo Escobar y el parcial desmantelamiento del Cartel de Medellín, Cali y otras estructuras criminales.

“Desde su fundación, generaciones de hombres y mujeres han elegido servir para estar presentes en los campos, las calles y las vidas de los colombianos. Somos un patrimonio, tanto por la ley en julio de 2026 que nos reconoció como tal, como por la tarea de salir cada mañana a servir desde hace 135 años”, comenta en diálogo con El Espectador el director de la Policía, Alejandro Barrera.

Ejemplo país

En números redondos, hay poco más de 180.000 personas que integran la Policía, la mayoría de ellas ubicadas en las ciudades principales para convertir las calles en espacios de civilidad y orden. Pero otro gran porcentaje hace su labor lejos de casa, de sus allegados y poniendo el servicio por encima de sus deseos más inmediatos. En los pasillos de la entidad hay historias notables, como mujeres que abandonan su núcleo familiar para infiltrarse en el seno de grupos ilegales y así poder desmantelarlos desde adentro, explosivistas o quienes transitan las calles a diario para ofrecer un halo de tranquilidad a la ciudadanía.

La fecha conmemora 135 años de historia, pero ratifica que quienes protegen las comunidades, las calles y la ciudadanía, seguirán haciendo su labor durante varios años más.