Treinta historias que Colombia debe conocer

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Para contar esas historias existe el Premio Excelencia Policial, que en 16 años ha reconocido a más de 640 policías y servidores. Este año se inscribieron 714 personas de todo el país y, después de tres evaluaciones, quedaron 43 finalistas. A ellos se suman dos integrantes de nuestra Reserva Policial, que ya cumplieron su tiempo de servicio y siguen trabajando por sus compañeros.

Este martes 17 de noviembre, en Barranquilla, vamos a conocer esas historias. Hay policías de vigilancia y de grupos operativos, auxiliares que apenas empiezan, servidores que no usan uniforme, comandantes de estación a quienes su gente sigue por el ejemplo y policías con más de 25 años de servicio que siguen enseñando a los que llegan. No voy a adelantar ninguna, porque todas importan lo mismo y cada una merece contarse completa, con la voz de quien la vivió.

Lo que tienen en común no es un acto heroico aislado. Es una forma de trabajar: atender al ciudadano con respeto y sin atajos, buscar una mejor manera de hacer las cosas, cuidar cada peso público y arriesgarse por otro cuando hace falta, siempre dentro de la ley. Eso es lo que le pido a toda la Policía. Estas personas ya lo estaban haciendo antes de que alguien se lo pidiera. No son personas de película. Cumplen su turno, vuelven a su casa y al día siguiente lo hacen otra vez, igual de bien.

Por eso lo invito a conocerlas con nosotros. La noche del 17 de noviembre, las redes sociales de la Policía Nacional y de El Espectador transmitirán la ceremonia. Son historias contadas por quienes las vivieron, y es muy posible que después de verlas usted mire distinto al policía de su barrio.

Si puede, véala en familia. Es una buena ocasión para compartirla con alguien que tenga una idea fija de la Policía, buena o mala. Y si conoce a un policía que hace bien su trabajo sin que nadie lo note, no espere a una ceremonia para decírselo. Muchas veces nadie lo hace, y un reconocimiento a tiempo pesa más de lo que parece.

Los policías tenemos que ganarnos la confianza de los colombianos todos los días, y no siempre lo logramos. Detrás de los 43 finalistas hay miles de policías que trabajan igual y que nunca van a subir a un escenario. Por ellos también es esta ceremonia. Sus historias merecen el reconocimiento de Colombia.

Dios y Patria.

*Puede conocer las 43 historias nominadas al Premio Excelencia Policial a través de este enlace y votar. La elección de los ganadores estará abierta hasta este 16 de noviembre.