Colombia, ad portas de conocer la nueva cara de su economía urbana

Los resultados mostrarán cuántas unidades económicas, formales o informales, coexisten en los centros urbanos de Colombia. Foto: Cortesía DANE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En cuestión de horas Colombia habrá cerrado un rezago estadístico que venía arrastrando desde hace más de 34 años. Es un censo, como los que se conocen anualmente y que, de cierta forma, ofrecen una radiografía estadística de cómo está el país en sus diferentes sectores. Pero a diferencia de otros escrutinios, este censo será histórico, pues saldará una deuda que el Estado tenía consigo mismo y sus ciudadanos al ofrecer información actualizada, integral y representativa de cómo está funcionando la economía y el tejido empresarial en todos los centros urbanos y cabeceras municipales del país.

El Espectador accedió a los resultados Censo Nacional Económico Urbano: un estudio realizado en todos los 1.102 municipios del país y en el que se indagó acerca de cómo, luego de tres décadas de cambios, tecnologías y nuevas formas de ver a los ciudadanos ganándose la vida, ofrece un nuevo paneo general de cómo funcionan las ciudades colombianas en el universo de las finanzas.

El Censo, explica la directora del DANE, Piedad Urdinola, actualiza cifras que estaban desfasadas, reflejando con mayor precisión la realidad económica del país. Además, servirá para gobernantes municipales, gubernamentales e incluso del nivel nacional, a diseñar programas de desarrollo y crear políticas públicas basadas en evidencia que se adapten a la situación de economías informales, populares o de nuevos sectores que se han creado.

“Este censo permitirá ofrecer una radiografía precisa y actualizada del tejido productivo del país”, comenta Urdinola.

Barrio a barrio

Recoger información estadística no es una tarea fácil, y más aún en un país en el que confluyen tres cordilleras, corregimientos ubicados a horas de recorrido en trocha o lugares alejados donde el Estado es particularmente ausente. Pero el DANE lo logró. Durante 34 años se hizo caso omiso de la necesidad de realizar este censo por los recursos, tanto económicos como humanos que representaba llegar, literalmente, a cada esquina de Colombia y conocer cómo se mantienen las economías en esos centros poblados. La fórmula resultaba prácticamente imposible de resolver: sin información real de cómo funciona la economía en los hogares, no había un sustento cuantitativo para diseñar políticas que impactaran a millones de familias que actualmente viven en y de esos sectores.

Según conoció este diario, el Censo Económico tuvo una inversión de COP $335.000 millones; participaron al menos 8.000 personas para recabar información y preguntar a tenderos y vendedores informales de 528.000 barrios cómo es la salud actual de sus negocios.

Uno de los hitos del Censo, comenta el DANE, es haber recogido todas las unidades económicas visibles a niverl urbano.

¿Qué son? En el lenguaje del Departamento significa cualquier entidad que desarrolla alguna actividad económica, sea física o virtualmente. En otras palabras, son los engranajes que mueven la economía en las ciudades, desde transporte, tiendas de barrio, industria o servicios.

Y es que durante más de tres décadas las economías en las ciudades y centros poblados se transformaron, pero la información permaneció igual. Por mencionar un ejemplo: en la década de los 90 la conectividad a internet y plataformas digitales era, hasta ese momento, un servicio incipiente. Hoy más del 70 % del país está conectado y hubo US$ 52.000 millones en transacciones para 2024.

Más datos, más poder

El Censo innova también en otras dinámicas que también han cambiado en las últimas tres décadas, como por ejemplo el empoderamiento de las mujeres en el mundo de los negocios. Los censistas del DANE también interrogaron a mujeres emprendedoras, directoras o gerentes de empresas cuya presencia en puestos de poder en los 90 era esporádica.

Analizar esta información permitirá, por ejemplo, que se contemple cuántas mujeres hoy constituyen la principal fuente de ingreso para sus hogares, cómo lo hacen y, lo más importante, de qué forma el Estado y la institucionalidad puede crear políticas públicas para apoyar o potenciar estos negocios. “Hoy la economía no se parece a la de hace 34 años. Hay más emprendimientos, servicios, innovación, sectores productivos y también participación de mujeres o personas de pertenencia étnico-racial en esas unidades”, comenta el DANE.

¿Deuda cumplida?

El Censo es solo una herramienta estadística que, más que ofrecer una radiografía, detalla minuciosamente cómo se mueven los bolsillos de los colombianos en las ciudades. Sin embargo, el reto principal está en que las instituciones del Estado se apropien de esa información y, en base a datos precisos, tomen decisiones clave para el futuro de los colombianos. Ahora, las cifras más que ser un rezago se convierten en el primer paso para que Colombia pueda transformar la economía de sus ciudades y, por supuesto, la vida de quienes dependen de ella.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.