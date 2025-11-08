Exportaciones chinas caen por primera vez en ocho meses

Las exportaciones chinas caen un 1,1 % en octubre, por debajo de lo previsto. Foto: AFP - STR

Las exportaciones de China se contrajeron inesperadamente en octubre, ya que la demanda global no logró compensar la profunda caída de los envíos a Estados Unidos, lo que supone un golpe a una economía que ya se desacelera por el débil gasto de los consumidores y la baja inversión interna.

Las exportaciones cayeron por primera vez en ocho meses, con una disminución de 1,1 % respecto al año anterior, según datos oficiales publicados el viernes 7 de otubre. Los envíos a todos los países, excepto Estados Unidos, aumentaron 3,1 %, insuficiente para contrarrestar el descenso superior al 25 % hacia América.

“Si la fortaleza de las exportaciones no puede mantenerse, el crecimiento de China podría enfrentar un triple golpe por la prolongada contracción del sector inmobiliario, el debilitamiento del consumo privado y las exportaciones”, señalaron los economistas de Barclays, entre ellos Yingke Zhou, en una nota.

Hasta ahora, las exportaciones chinas habían mostrado resiliencia, ya que otros destinos compensaban la caída de los envíos a través del Pacífico. Las ventas al exterior habían crecido todos los meses desde febrero, cuando la actividad se ralentizó por las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Pero octubre marcó una ruptura en esa tendencia de crecimiento impulsada por la búsqueda de nuevos mercados entre las empresas chinas. Diversos indicadores comerciales comenzaron a enfriarse desde los niveles récord de meses anteriores, y el puerto de Shanghái procesó la menor cantidad de contenedores desde abril.

La caída general de las exportaciones en octubre tomó por sorpresa a casi todos los pronosticadores, ya que la estimación mediana de los consultados por Bloomberg apuntaba a un aumento de 2,9 %. Solo un analista en la encuesta había previsto una contracción.

“La inesperada caída de las exportaciones en octubre sugiere que la resiliencia externa de China empieza a flaquear bajo los altos aranceles y la incertidumbre comercial global. Esto subraya la necesidad de que Pekín siga apoyando la demanda interna para evitar que el gasto débil lastre el crecimiento”, menciona David Qu de Bloomberg Economics.

Si la desaceleración de la demanda en el resto del mundo continúa, podría arrastrar las exportaciones y la economía en general durante los dos últimos meses del año. El trimestre pasado, el crecimiento económico de China ya se desaceleró al ritmo más débil en un año, incluso cuando las exportaciones se disparaban.

Existe el riesgo de una desaceleración aún más pronunciada en los próximos meses. Los analistas prevén el crecimiento más débil en este trimestre desde los últimos tres meses de 2022, cuando el país se acercaba al fin de los confinamientos por el covid.

La debilidad se extendió en octubre: los envíos a la Unión Europea aumentaron solo 1 %, el crecimiento más lento desde la caída registrada en febrero.

Las exportaciones a otros mercados importantes descendieron, con caídas de dos dígitos en las ventas a Corea del Sur, Rusia y Canadá. China no publica datos bilaterales de comercio con todos los países en la primera entrega, y el resto de las cifras se dará a conocer más adelante este mes.

“En los próximos meses, las exportaciones de China a otros mercados emergentes estarán bajo una mayor observación por parte de los participantes del mercado”, dijo Homin Lee, estratega macro de Lombard Odier Singapore. “Son indicadores cruciales para la narrativa sobre la expansión en el extranjero de las marcas tecnológicas y de consumo chinas”.

Aun con la caída de octubre, las exportaciones superaron los USD 3 billones en los primeros 10 meses del año, la primera vez que alcanzan esa cifra tan pronto. En combinación con unas importaciones débiles durante gran parte del año, el superávit comercial ha alcanzado nuevos récords, situándose en USD 965.000 millones en lo que va de 2025.

Las importaciones totales de China se ralentizaron bruscamente en octubre, con un crecimiento de 1 %, dejando un superávit de USD 90.100 millones.

El yuan ofreció menos impulso a las exportaciones tras apreciarse este año frente al dólar y alcanzar su nivel más alto en casi un año el mes pasado, lo que encarece los productos chinos en el exterior.

La debilidad de las ventas hacia mercados no estadounidenses en América Latina y en los 10 países del grupo Asean “sugiere que la fortaleza relativa del yuan y las restricciones a las importaciones en México comienzan a tener efecto”, según Lee de Lombard Odier Singapore.

Aun así, los precios de exportación chinos han caído todos los meses desde mediados de 2023, salvo uno, debido a la deflación interna, lo que compensa la apreciación del yuan y abarata los envíos.

Como resultado, las empresas chinas probablemente seguirán ampliando la presencia internacional lograda durante la guerra comercial con Estados Unidos. Aparecieron señales de recuperación a finales del mes pasado, cuando el número de contenedores manejados en los puertos chinos aumentó casi 14 % en la semana que terminó el 2 de noviembre.

