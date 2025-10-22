Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y más cantantes que actuarán en los Latin Grammy 2025

La música latina se prepara para su gran noche. La 26.ª edición de los Latin Grammy se celebrará el jueves 13 de noviembre en Las Vegas, en una gala que promete reunir a los artistas más influyentes de la escena actual. La ceremonia, organizada por la Academia Latina de la Grabación, reconocerá lo mejor del último año en distintos géneros, desde el pop y el urbano hasta el regional mexicano y el alternativo.

¿Qué artistas se presentan en los Latin Grammy 2025?

Como antesala al evento, la organización anunció un nuevo grupo de intérpretes que subirán al escenario con presentaciones en vivo. Entre ellos se destacan Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro, quienes se suman a una lista cada vez más diversa y representativa de la riqueza musical del continente.

Junto a ellos, también estarán Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera, confirmados este martes en un comunicado de prensa. Sus actuaciones formarán parte del espectáculo principal de la gala, que se transmitirá a más de 80 países.

Semanas atrás, la Academia ya había dado a conocer un primer grupo de artistas que participarán en la ceremonia, entre los que figuran Pepe Aguilar, Carín León, Los Tigres del Norte, Raphael, Aitana y Gloria Estefan. A ellos se suman Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker y los colombianos Morat, completando un cartel que combina leyendas consolidadas y nuevas voces que marcan el pulso de la música latina actual.

En cuanto a las nominaciones, Bad Bunny lidera la competencia con 12 candidaturas, entre ellas Álbum del Año y Grabación del Año. Le siguen los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Por su parte, Rauw Alejandro competirá en dos categorías; Joaquina, una de las artistas revelación del momento, suma cuatro nominaciones; y Christian Nodal aspira a llevarse el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Nathy Peluso también cuenta con dos postulaciones, mientras que Elena Rose y Alejandro Sanz aspiran a cuatro gramófonos dorados cada uno.

La presencia colombiana también se refleja en apartados clave como ‘Mejor canción tropical’, donde Karol G y Fonseca compiten con propuestas de gran alcance, o en ‘Mejor álbum de pop/rock’, con Morat y Diamante Eléctrico como representantes de la escena nacional.