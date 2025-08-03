Así fue el concierto de Anuel AA en Bogotá: “Yo pensé que ustedes me odiaban”

Este viernes 24 de octubre Anuel AA regresó a Colombia con su gira “Real Hasta la muerte 2″ luego de seis años. La última vez que se presentó en el país fue en 2019 con “Culpables Tour”, una gira que realizó en compañía de Karol G y que llegó a Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira. El cantante tuvo otras apariciones repentinas en el país durante este tiempo, como sucedió el año pasado en el concierto de Blessd en la Macarena, donde fue uno de los invitados especiales e interpretó algunas canciones en compañía de otros artistas de trap como Bryant Myers y Luar la L.

Te puede interesar: Lista completa de ganadores de los Premios Billboard 2025: Bad Bunny, Karol G y más

Pese a que la salida del puertorriqueño estaba programada a las 10:00 p.m., el concierto tuvo un retraso y el artista salió a las 11:40 p.m. aproximadamente. No es la primera vez que Anuel se retrasa en sus salidas en los conciertos, pues en varios escenarios de México los asistentes se quejaron por demoras de hasta tres horas.

Luego del contratiempo y la inconformidad evidente de varios asistentes, que incluso estaban haciendo fila a las afueras del recinto desde las 5:00 a.m., finalmente, cuando el cantante saltó a tarima, todo el coliseo se convirtió en un coro unísono que cantó de principio a fin el repertorio del artista. La canción con la que abrió su concierto fue “Amanece”, uno de los principales éxitos del cantante urbano.

Desde ese momento, y por dos horas, los más de 15 mil fanáticos que asistieron al evento disfrutaron de todas las facetas tanto musicales como personales del artista. El setlist fue un viaje personal que evocó varias épocas y situaciones de su vida como su relación con Karol G, los años que pasó en la cárcel y sus inicios en la música.

Algunas canciones que hicieron parte del setlist de Anuel en Bogotá fueron: “Amanece”, “Medusa”, “Fantasía”, “Pacto”, “WYA”, “Reloj”, “Sola RMX”, Baby Boo", “Yeezy”, Corazón roto 3″, “Bubalú”, “Culpables”, “Hasta que Dios diga”, “Me contagié”, “Delincuente”, “Otro trago”, “23 preguntas”, “Secreto”, “Ayer”, “Quiere beber”, “Ley seca”, “Bebé”, “China”, “Mírame RMX”, “Deportivo”, entre otras.

En distintos momentos del show el intérprete agradeció el apoyo de sus fanáticos: “Si no fuese por ustedes yo estaría preso o muerto, la música me cambió la vida. Gracias por cambiarme la vida Colombia, los amo con mi vida.”. Incluso, como acto curioso, bromeó sobre su “reputación” en el país tras su ruptura con Karol G: “Los amo con mi vida Colombia, se los juro que yo pensaba en ciertos momentos, que ustedes me odiaban.”

Conciertos de Anuel en Medellín

Anuel AA también se presentará en Envigado con dos fechas sold out en el Polideportivo sur el sábado 25 y el domingo 26 de octubre. Se espera que ambos conciertos reúnan a más de 30 mil personas. Las boletas para este evento tenían precios desde $175.000 hasta más de $12 millones (palcos).

La apertura de puertas será a las 4:00 p.m. y los organizadores recomiendan llegar con tiempo, pues en localidades de gradas la ubicación será conforme a la hora de llegada. La edad de ingreso mínima es 18 años, pero en la localidad occidental menores, los mayores de 12 años pueden asistir acompañados de un adulto responsable.