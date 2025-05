Así fue el concierto de Chayanne en Bogotá: “no sabía si iba a estar de nuevo”

Al concierto de Chayanne acuden en su mayoría mujeres, de eso no hay duda. Así se vio este sábado 3 de mayo en el coliseo MedPlus. Las filas de registro eran varias y muy largas para revisar las mujeres. Las de los hombres mucho más cortas y rápidas.

Sin embargo, no se puede desconocer que dentro de los asistentes al espectáculo del puertorriqueño, también había hombres: desde jóvenes hasta adultos mayores. Las edades de las mujeres también eran amplias: se vieron veinteañeras junto a sus tías y sus abuelas. Todo eso quedó confirmado cuando el artista, desde el escenario, preguntó quiénes eran abuelas, quiénes madres, quiénes esposas, y si había millenials y centennials.

Chayanne confirmó en Bogotá que es un ídolo de todas las generaciones: sus canciones, su baile y todo su espectáculo cautiva desde su primera canción. Así lo hizo en el MedPlus con cada una de sus intepretaciones, apoyado en un decena de bailarines, entre hombres y mujeres.

Chayanne: un derroche de interpretación y baile

La noche comenzó pasadas las 9:40 p.m. con Bailemos otra vez, con movimientos corporales que evidenciaron que posee un físico y una voz que han permanecido intactos, pese a los 45 años de carrera. Chayanne comenzó muy niño, a sus 11 o 12 años, en el grupo juvenil Los Chicos.

Elmer Figueroa, como es su nombre de pila, enfundado en un pantalón negro con camisa negra y chaqueta negra con brillantes, cantó sus primeros temas abandonando el micrófono por momentos en el bolsillo de su pantalón, para hacer otra de las cosas por las que es mundialmente conocido: bailar. No en vano estuvo como invitado hace ya un par de de´cadas a la serie Ally Macbeal interpretando a un profesor de danza.

Siguió Baila baila y después el clásico El centro de mi corazón. Con Provócame, las mujeres gritaron al ver sus movimientos de cadera y Caprichosa lo llenó de aplausos.“Qué placer tan bonito estar en la tierra de Colombia… Gracias por esta bienvenida se hizo con entusiasmo… Esta noche ustedes manden que yo obedezco”, fueron las primeras palabras del ídolo para su público bogotano que cayó rendido con las afrirmaciones.

En primera fila se veían carteles que declaraban todo al artista: “te amo”, “Soy casada, pero eres mi gran amor” se leía, algunos incluso con luces propias.

Será hasta la próxima, los quiero Bogotá 🫶🏼🫰🏼❤️ pic.twitter.com/gApy7oGFQi — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) May 4, 2025

En la noche siguió Atado a tu amor, La Clave. Y antes de que llegara el primer cambio donde remplazó la camisa con brillantes por un chaleco negro, nuevamente hizo gala de sus movimientos que causaron furor en el público. El pantalon nuevamente aseguraba un bolsillo donde el artista guardó una y otra vez su microfono, para dar rienda suelta al baile.

Continuo con Y tú te vas y luego, vino tal vez uno de los momentos más emotivos del show, no hubo palabras, solamente el rostro de Chayanne visiblemente emocionado, que alcanzó a derramar una lágrima, al ver la reacción y el aplauso de su público. Después de su silencio dijo: “Esto es como si fuera por primera vez”, y se refirió a su carrera y a la gira que debió pausar por la pandemia. Desde aquel tiempo no se presentaba en concierto.“Hemos crecido nuestros...La música ha sido nuestra compañía… No sabía cuándo estaríamos de nuevo aquí, en el escenario, después de la pandemia… Nos enseñó muchísimo… Yo aprendí mucho de eso”. Prometió seguir interpretando las canciones de antaño y así fue: Tu pirata soy yo, Palo bonito. Ese ritmo se baila así, Completamente enamorados y Fiesta en América siguieron. Recibió la bandera de Colombia, la de Venezuela, una bufanda, flores. Dijo que todo lo llevaría consigo.

Vino un cambio de atuendo, esta vez incluyó dorado en la parte superior y cantó Si nos quedara poco tiempo, reflexionó sobre la importancia de la familia, de las tradiciones y confesó que hoy domingo llamaría a su padre, como suele hacerlo cuando está de gira, para contarle la alegría y entrega de su público bogotano.

Recordó que lleva 67 conciertos de esta nueva gira y siempre ve colombianos dentro de los asistentes “es una gente bonita”, dijo una y otra vez".

Te amo y punto, Humanos a Marte, Como tú y yo”, Madre Tierra, Lo dejaría todo, Torero, Bachata y Tiempo de vals. No faltó ninguna. Al final, el comentario generalizado fue el de haber vivido un show inolvidable: “qué concierto” “le quedamos debiendo a Chayanne, qué gran artista” “el mejor regalo a mi mamá fue traerla al concierto”.

Aquí más noticias que son tendencia