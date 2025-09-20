Así fue el concierto de Christian Nodal en Bogotá: cantó con Ángela Aguilar

En la noche de este sábado 20 de septiembre, el Coliseo MedPlus se iluminó con el brillo de la música regional mexicana gracias a Christian Nodal, quien en el marco de su gira “Pal Cora”, puso a corear sus canciones a miles de personas alrededor de un escenario 360° que no permitió que ningún asistente se perdiera del más mínimo detalle del show.

Este evento marcó el regreso del cantante mexicano a Bogotá luego de dos años, siendo el 28 de julio del 2023 la última ocasión en que el artista cantó en la capital de Colombia.

El inicio de la velada corrió por cuenta del “Mariachi la Chula”, y “Mujeres a la Plancha”, quienes sorprendieron al público invitando a “Hombres a la Plancha”. “No controles”, “Todos me miran”, “Súbete a mi moto”, entre otras, hicieron parte del repertorio de los artistas que se encargaron de animar a los asistentes antes de la salida del “forajido”.

Christian Nodal saltó al escenario a las 10:20 p.m. con una de sus canciones más emblemáticas, “No te contaron mal”, pieza con la que abrió un show que contó con más de 20 canciones y casi tres horas de espectáculo, en el que no solo repasó los éxitos que lo han catapultado al estrellato, sino que también, le regaló a Bogotá una noche cargada de emoción y muchas historias cantadas con el alma.

El setlist fue una montaña rusa de emociones. Nodal mezcló perfectamente lo clásico con lo reciente, haciendo vibrar al público con himnos como “Adiós amor”, “Ya no somos ni seremos”, “Aquí abajo” y “Botella tras botella”. Nodal también rindió homenaje a sus influencias con versiones sentidas de temas como “Así fue”, “Quién es usted”, y “Eso y más”, recordando al inolvidable Joan Sebastian.

Una de las sorpresas del evento fue la aparición de Ángela Aguilar, quien se unió a Nodal para interpretar juntos el éxito “Dime cómo quieres” con su elegancia característica y una voz que llenó el coliseo de magia. Su complicidad con Nodal fue evidente, convirtiendo ese momento en uno de los más memorables de la noche.

El segundo invitado de Nodal fue Jessi Uribe, con quien cantó “El dolor con el licor”, “OK” y el clásico “Acá entre nos” (cover de Vicente Fernández).

En el concierto también hubo espacio para agradecer a Colombia: Conmovido, Nodal se dirigió al público con palabras que salieron directamente del corazón: “Ya se los he dicho todas las veces que he venido, son uno de los públicos más chingones que existen alrededor del mundo. Bogotá, desde la primera vez que me tocó pisar este bendito país, solamente me ha traído bendiciones, ha sido un orgullo cantar en el escenario con la bandera de México y sentir todo el amor de nuestros hermanos colombianos. Muchísimas gracias.”

El concierto finalizó aproximadamente a la 1:00 a.m., y cerró como debía, con “Ya no somos ni seremos” y un segundo round de “Adiós amor”. Nodal se despidió visiblemente emocionado entre miles de aplausos y ovaciones y agradeciendo a Bogotá por el cariño.

Setlist completa de “Pal cora Tour” 2025