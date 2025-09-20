‘Las Muertas’ de Netflix: la millonaria suma que generó serie de Luis Estrada

‘Las Muertas’, serie estrenada el pasado 10 de septiembre en Netflix, basada en la novela del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, centra su historia en el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes en los años 60’s se dedicaron a crear burdeles de alto perfil, que pronto cayeron en desgracia, al tiempo que se convirtieron en asesinas temidas y despiadadas, aunque para ser completamente justos, en la serie, en realidad, no se visibilizan tan malévolas, como ocurrieron los hechos en la vida real.

La apuesta dirigida y adaptada por Luis Estrada corresponde una de época ya que recrea las décadas de los años 60 en México y sus escenas se llevan a cabo no solo en interiores, sino también en exteriores. Al aire a lo largo d eso seis episodios el equipo no escatimó en mostrar calles, negocios, carros, vestuarios, fiestas, decoraciones y todo lo correspondiente al tiempo mencionado, logrando un trabajo meticuloso.

‘Las Muertas’ generan una derrama de cerca de 19 millones de dólares

Según información suministrada por Netflix la serie “representa no solo una nueva incursión en el imaginario nacional, sino también una inversión directa y significativa en la economía del país”.

‘Las Muertas’ sería una de las producciones más complejas y ambiciosas realizadas por la plataforma en México. Según datos de la compañía, la realización de esta serie generó “una derrama económica de más de $350 Millones de pesos, una cifra que refleja el impacto directo e indirecto de la producción en el PIB nacional, considerando tanto los gastos en filmación hasta el impulso a cientos de negocios locales para la producción”, esta cantidad de moneda mexicana corresponde a un estimado de 19 millones de dólares.

Los impresionantes números de Las Muertas, de Netflix

• Más de 5,000 personas participaron en la producción, entre elenco y equipo técnico.

• 27 semanas de construcción de sets, para crear más de 160 escenografías desde cero.

• 21 semanas de rodaje continuo.

• Filmación en 13 ciudades de 4 estados: Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato y Ciudad de México (Estudios Churubusco).

• Más de 425 proveedores locales contratados.

• 32 personas (además de colaboradores independientes) fueron parte del equipo de vestuario.

“ ‘Las muertas’ es un claro ejemplo del tipo de historias mexicanas que queremos contar: arriesgadas, complejas, con personalidad y mirada, en este caso la de Luis Estrada, y con un nivel de producción que no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. Producciones como esta representan nuestro compromiso con la calidad narrativa y con el impacto económico y cultural que nuestras producciones tienen en comunidades, industrias creativas y proveedores locales”, comentó Francisco Ramos, Vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica.

Según la plataforma, ‘Las muertas’ acumuló 3.9 millones de vistas globales a menos de una semana de su estreno llegando al top 10 de 42 países.

