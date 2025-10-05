Así fue el concierto de Luis Alfonso en Bogotá: una cantina gigante en El Campín

“Esto lo he soñado toda mi vida. Toda mi vida he anhelado con hacer mi primer estadio”, fueron las palabras que Luis Alfonso le comentó a La Revista Vea momentos previos al show, y Bogotá hizo realidad ese sueño este sábado 4 de octubre, pues un “conciertazo” se vivió en El Campín con “La cantina más contentosa”, que reunió a cerca de 30 mil personas en uno de los escenarios más importantes del país.

El público empezó a llegar desde temprano. Los gorros y las botas que se destacaban en los outfits de los asistentes, tres tractomulas reconocidas como “la famosa tricolor” ubicadas al lado de la tarima, unas letras iluminadas gigantes que decían “contentoso”, entre otros detalles, se complementaban para ambientar a la perfección el lugar con la esencia de la música regional popular colombiana.

El festival se inició a las 6:00 p.m., y recibió de manera atípica y sorprendente a los asistentes. Un escenario de aproximadamente cien metros cubría casi en su totalidad la horizontalidad del recinto con unas pantallas inmensas que hicieron cercana la experiencia a cada persona que asistió.

Luis Alfonso contó con cuatro artistas que pusieron “contentosos” a los fanáticos antes de que saltara al escenario. Brian Puerta, Nelson Velásquez, Jhon Álex Castaño y Luis Alberto Posada fueron los encargados de abrir el evento con éxitos como “Ajena”, “De bar en bar” o “El precio de tu error”.

Mientras tanto, en el backstage, la ansiedad, emoción y felicidad se apoderaba del equipo que se encontraba en los camerinos de “El señorazo”. Luisa, su esposa, y todo su Crew, se ocupaban de cada detalle.

Hubo espacio para un meet and great con algunos de los fans, quienes tuvieron la posibilidad de hablar con el artista, entregarle algunos detalles y felicitarlo por su concierto. (No te pierdas las imágenes exclusivas del backstage y de los camerinos. Encuéntralas en las redes de La Revista Vea).

A las 11:30 p.m. los pitos de las tractomulas anunciaron que ‘el contentoso’ estaba por salir. Luego de una oración hizo su primera aparición en escenario a través de las pantallas que reflejaban la intimidad del detrás de escena. “Caballero” fue la canción con la que abrió el concierto en el que interpretó desde sus primeras canciones hasta sus más recientes éxitos.

Concierto de Luis Alfonso en Bogotá. Fotografía por: Sebastián Castañeda

La presentación contó con varias sorpresas musicales. La primera de ellas fue la aparición de Hernán Gómez, quien rindió homenaje a su hermano Darío Gómez, cantando a dúo con El señorazo “Entre comillas”. Y claro, para no desaprovechar la oportunidad también se unió Pipe Bueno para entonar en vivo y con miles de voces “La cantina”. Más adelante, Miguel Bueno, su hermano, lo acompañó en el escenario y juntos cerraron su participación musical entonando “Solcito”, uno de los éxitos de este 2025.

Los colombianos Brian Puerta, Ciro Quiñonez y Yason Maje también hicieron parte del show . Desde Argentina, el dúo de cumbia “La T y la M” y los mexicanos Sebastián y Eugenio, los hermanos Esquivel conocidos como los reyes del “electro-corrido”, se unieron a la celebración.

Pese a que en todo el Show Luis Alfonso pensó en sorprender a sus fanáticos, también hubo espacio para que lo sorprendieran a él. Uno de los momentos más emotivos de la noche sucedió finalizando el concierto, cuando su equipo de trabajo preparó un video familiar con Luisa, su esposa, y sus hijos, Jerónimo, Laura y Agustín, quienes lo felicitaron por llenar su primer estadio.

“Papito, hoy más que nunca entendemos el sacrificio que haces cuando sales a trabajar. Tú nos enseñaste que nunca nadie nos podía decir que no podemos lograrlo. Papi, tú me enseñaste que los sueños se cumplen con disciplina, eres mi superhéroe, yo siento por ti las canciones que tú cantas, eres una estrella fugaz y estoy muy orgullo de ti.” Fueron solo algunas de las frases que en el conmovedor video le dedicaron al cantante.

Tras más de tres horas de show y 30 canciones en el setlist, Luis Alfonso se despidió del público bogotano, que durante las ocho horas de festival disfrutó de cada canción, cada artista y cada momento del evento. La pirotécnia, los cambios de ropa del cantante y la puesta en escena se destacaron durante la velada.

Con “Contentoso” y ”Chismofilia”, el Señorazo cerró la noche en medio de una verdadera fiesta en el estadio El Campín, que vibró de principio a fin con el género popular.

Setlist del concierto de Luis Alfonso en Bogotá“