¿Qué esconde Luis Alfonso en su camerino? Lo visitamos y te lo mostramos (video)

La Revista Vea estuvo en primera fila, este 3 de octubre en “La Cantina más contentosa”, el concierto hecho festival de Luis Alfonso que se realizó en Bogotá, y que fue un sueño cumplido para el artista de música popular. (Te puede interesar: Así fue el concierto de Luis Alfonso en Bogotá: una cantina gigante en El Campín).

Video del camerino de Luis Alfonso

Todo comenzó el viernes con la prueba de vestuario, que se llevó a cabo entre las 7:00 y 8:30 p.m. Fueron más de cinco cambios de ropa, cuidadosamente seleccionados por Luisa Pulgarín, su esposa y stylist personal, quien se encargó de cada detalle con dedicación y cariño.

Luis Alfonso revela secretos de su vestuario

Nos contaron que uno de los trajes más especiales del artista fue elaborado a mano por artesanos mexicanos, quienes también han vestido a grandes íconos de la música como Vicente Fernández, Joan Sebastian y Alejandro Fernández. Además, Luis Alfonso y Luisa Pulgarín, su esposa, nos revelaron el detalle que hace únicos a los sombreros del artista, y tiene que ver con la horma, moldeada especialmente a su gusto y que convierte cada una de sus piezas en verdaderas joyas personales.

Ese mismo viernes, hacia las 9:30 p. m., en medio del característico frío bogotano, se realizó la prueba de sonido, en la que Luis Alfonso, Miguel Bueno, La M y La T, entre otros artistas del show afinaron detalles vocales y puesta en escena. Esa noche también se hicieron ajustes de luces y escenografía, mientras el equipo técnico cuidaba cada detalle para estar a punto el día del concierto.

El concierto de Luis Alfonso en Bogotá

El sábado, horas antes del gran show, Luis Alfonso participó en un meet & greet con sus fanáticos, donde pudo saludarlos, tomarse fotos con ellos y compartir un rato especial con quienes lo siguen con tanto cariño.

En el camerino hablamos con Luisa Pulgarín, quien contó cómo vivieron esas horas previas al show y la incertidumbre que experimentaron por los permisos del concierto, una situación que tuvo al equipo en tensión. La también stylist de Luis Alfonso envío, a través de las cámaras de Revista VEA, un emotivo mensaje a su esposo, felicitándolo por su sold out en El Campín.

Por su parte, el intérprete de “Chismofilia” comentó que hizo antes de llegar al lugar del concierto, y le envío un mensaje muy especial a los lectores de la Revista VEA.