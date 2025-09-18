Bogotá, lista para la gala de los Premios Abel Antonio Villa: nominados y detalles

Bogotá se prepara para una noche dedicada al vallenato: los Premios Abel Antonio Villa tendrán lugar el próximo 18 de septiembre en el Teatro Cassia, al norte de la capital. La ceremonia, organizada por Aida Luz Villa —hija del legendario juglar— promete un encuentro entre generaciones que celebra lo clásico y lo contemporáneo del folclor. La gala será transmitida vía streaming y, según la organización, más de 20.895 ciudadanos participaron en las votaciones en redes sociales.

La edición 2025 introduce novedades: categorías infantiles y adolescentes, una mayor presencia femenina entre los aspirantes y, por primera vez en este tipo de certámenes, un reconocimiento explícito para los medios de comunicación y periodistas que cubren el género. Además, cada ganador interpretará una canción de autoría de Abel Antonio Villa como homenaje al legado del maestro.

Entre los momentos más esperados está la entrega de dos reconocimientos especiales: el Premio Toda una Vida, que este año será para Silvio Brito, y el Premio a la Trayectoria Musical, que distinguirá a Dagoberto “El Negrito” Osorio.

Lista completa de nominados (edición 2025)

Mejor Acordeonero Infantil del Año (4 a 12 años)

Jerson Robles

Zaida Gutiérrez

César David Pestana Álvarez

Nicolás Plaza Hernández

Mejor Acordeonero Adolescente del Año (13 a 17 años)

Bryan Steven Suárez Angarita

Samuel Olaya

Richard José Sardoth Carrillo

Yoni Alejandro Rojas

Mejor Conjunto Típico del Año en Adolescentes (13 a 17 años)

Dasan Velásquez

Richard José Sardoth Carrillo

Samuel Olaya

Yoni Alejandro Rojas

Mejor Acordeonero del Año 2025

Iván Zuleta Barros

Álvaro Meza Reales

Isabel Sofía Picón Mora

César Montenegro

Mejor Álbum Vallenato del Año 2025

Pedro Manjarrés

Álvaro Meza

José David Rangel

Gustavo Alonso Pacheco

Mejor Puya Vallenata del Año 2025

Isabel Sofía Picón Mora

Yessica Lorena Zúñiga Tinjacá

Karen Jimena Rodríguez

César Montenegro

Mejor Canción Inédita del Año 2025

Yuli Andrea Zúñiga

Elfre Delgado

Jorge Eliécer Caraballo

Ramón Orfidio Rozo Africano (Moncho Rozo)

Mejor Canción Vallenata del Año 2025

Haffit David

Beto Pastrana

Gustavo Pacheco Castro

Ramón Rozo Africano

Mejor Cumbia Vallenata del Año 2025

Martin Alonso Osorio Caraballo

Francisco Zumaqué

Luis Lambis

Carmelo Torres

Mejor Medio de Comunicación (Prensa Escrita)

Periódico Valores Cristianos

Periódico El Heraldo de Barranquilla

Periódico El Espectador

Periódico La República

Mejor Programa Vallenato en Radio

Tropicana

La Vallenata

Radio Power Vallenato

Vallenatofm.com La Emisora del Vallenato

Mejor Compositor del Año 2025

Wilmer Jesús Mendoza

Jorge Iván Calderón

Ramón Moncho Bastidas

Jorge Valbuena

Mejor Productor Vallenato del Año 2025

Iván Calderón Zapata

Ángelo Díaz

Ramón Bolaños

Jorge Valbuena

Mejor Intérprete Vallenato del Año 2025

Ramón Bolaño

Dayana Ortega

Martín Alonso Osorio

Beto Pastrana

Mejor Programa Vallenato de Televisión 2025

Televallenato

Órbita Cristiana

Altar Vallenato TV con Jesús Rodríguez

La Reina del Vallenato

Mejor Periodista 2025

Alberto Ortiz

Fausto Pérez

Manuel Teodoro

Juan Rincón Vanegas

Mejor Vídeo Musical Vallenato del Año

Yoel Morales

Lucero Ortiz

Beto Pastrana

Dasan Velásquez

Premios especiales

Premio Toda una Vida: Silvio Brito

Premio por Trayectoria Musical: Dagoberto “El Negrito” Osorio

La ceremonia abrirá con la alfombra roja y cerrará con un tributo musical a la obra de Abel Antonio Villa, interpretada por los ganadores e hijos del maestro. Con esta edición, los premios buscan no solo celebrar éxitos actuales, sino mantener vivo un repertorio que sigue siendo pilar del folclor colombiano.