Bogotá, lista para la gala de los Premios Abel Antonio Villa: nominados y detalles

Bogotá se prepara para una noche dedicada al vallenato: los Premios Abel Antonio Villa tendrán lugar el próximo 18 de septiembre en el Teatro Cassia, al norte de la capital. La ceremonia, organizada por Aida Luz Villa —hija del legendario juglar— promete un encuentro entre generaciones que celebra lo clásico y lo contemporáneo del folclor. La gala será transmitida vía streaming y, según la organización, más de 20.895 ciudadanos participaron en las votaciones en redes sociales.
La edición 2025 introduce novedades: categorías infantiles y adolescentes, una mayor presencia femenina entre los aspirantes y, por primera vez en este tipo de certámenes, un reconocimiento explícito para los medios de comunicación y periodistas que cubren el género. Además, cada ganador interpretará una canción de autoría de Abel Antonio Villa como homenaje al legado del maestro.
Entre los momentos más esperados está la entrega de dos reconocimientos especiales: el Premio Toda una Vida, que este año será para Silvio Brito, y el Premio a la Trayectoria Musical, que distinguirá a Dagoberto “El Negrito” Osorio.
Lista completa de nominados (edición 2025)
Mejor Acordeonero Infantil del Año (4 a 12 años)
- Jerson Robles
- Zaida Gutiérrez
- César David Pestana Álvarez
- Nicolás Plaza Hernández
Mejor Acordeonero Adolescente del Año (13 a 17 años)
- Bryan Steven Suárez Angarita
- Samuel Olaya
- Richard José Sardoth Carrillo
- Yoni Alejandro Rojas
Mejor Conjunto Típico del Año en Adolescentes (13 a 17 años)
- Dasan Velásquez
- Richard José Sardoth Carrillo
- Samuel Olaya
- Yoni Alejandro Rojas
Mejor Acordeonero del Año 2025
- Iván Zuleta Barros
- Álvaro Meza Reales
- Isabel Sofía Picón Mora
- César Montenegro
Mejor Álbum Vallenato del Año 2025
- Pedro Manjarrés
- Álvaro Meza
- José David Rangel
- Gustavo Alonso Pacheco
Mejor Puya Vallenata del Año 2025
- Isabel Sofía Picón Mora
- Yessica Lorena Zúñiga Tinjacá
- Karen Jimena Rodríguez
- César Montenegro
Mejor Canción Inédita del Año 2025
- Yuli Andrea Zúñiga
- Elfre Delgado
- Jorge Eliécer Caraballo
- Ramón Orfidio Rozo Africano (Moncho Rozo)
Mejor Canción Vallenata del Año 2025
- Haffit David
- Beto Pastrana
- Gustavo Pacheco Castro
- Ramón Rozo Africano
Mejor Cumbia Vallenata del Año 2025
- Martin Alonso Osorio Caraballo
- Francisco Zumaqué
- Luis Lambis
- Carmelo Torres
Mejor Medio de Comunicación (Prensa Escrita)
- Periódico Valores Cristianos
- Periódico El Heraldo de Barranquilla
- Periódico El Espectador
- Periódico La República
Mejor Programa Vallenato en Radio
- Tropicana
- La Vallenata
- Radio Power Vallenato
- Vallenatofm.com La Emisora del Vallenato
Mejor Compositor del Año 2025
- Wilmer Jesús Mendoza
- Jorge Iván Calderón
- Ramón Moncho Bastidas
- Jorge Valbuena
Mejor Productor Vallenato del Año 2025
- Iván Calderón Zapata
- Ángelo Díaz
- Ramón Bolaños
- Jorge Valbuena
Mejor Intérprete Vallenato del Año 2025
- Ramón Bolaño
- Dayana Ortega
- Martín Alonso Osorio
- Beto Pastrana
Mejor Programa Vallenato de Televisión 2025
- Televallenato
- Órbita Cristiana
- Altar Vallenato TV con Jesús Rodríguez
- La Reina del Vallenato
Mejor Periodista 2025
- Alberto Ortiz
- Fausto Pérez
- Manuel Teodoro
- Juan Rincón Vanegas
Mejor Vídeo Musical Vallenato del Año
- Yoel Morales
- Lucero Ortiz
- Beto Pastrana
- Dasan Velásquez
Premios especiales
- Premio Toda una Vida: Silvio Brito
- Premio por Trayectoria Musical: Dagoberto “El Negrito” Osorio
La ceremonia abrirá con la alfombra roja y cerrará con un tributo musical a la obra de Abel Antonio Villa, interpretada por los ganadores e hijos del maestro. Con esta edición, los premios buscan no solo celebrar éxitos actuales, sino mantener vivo un repertorio que sigue siendo pilar del folclor colombiano.