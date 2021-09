A punto de perder la vida: Pirry revela detalles de sus viajes y su nuevo negocio

En entrevista con Vea, el documentalista y periodista Pirry, contó que ahora hará parte de la plataforma Famosos.com pero no solamente para vender saludos personalizados, como hacen la mayoría de los famosos, sino que tendrá un contenido exclusivo para sus suscriptores. Además, reveló qué hay detrás de cada uno de los viajes que realiza.

Te puede interesar: De $102 a $814 mil: de Aura Geithner a Carolina Cruz, esto vale un saludo de un famoso

Ahora haces parte de Famosos Backstage, ¿en qué consiste?

“Esta es la oportunidad que estaba esperando para sacar una cantidad de historias increíbles que he estado haciendo durante estos últimos tres años, y que no sabía dónde las iba a colgar. Durante un viaje que hice, generando contenido sobre cacería ilegal en África, me tocó un día una escena vastísima de un elefante que había sido herido por cazadores de marfil, y luego la persecución al elefante para poderlo dormir e intentar operarlo y salvarle la vida. Eso es algo que muy pocas personas logran ver en la vida, así sean documentalistas, y yo estaba ahí, fue una aventura maravillosa, las imágenes son increíbles y yo estaba esperando la oportunidad de mostrársela a mis seguidores”.

Muchos usuarios se preguntan, ¿cómo hace Pirry para viajar tanto?

“Nosotros generalmente trabajamos en muchas cosas para podernos financiar. Yo hago estos contenidos a pérdida, porque en realidad es mi arte, es mi razón de vivir. Hablarle a la gente del planeta, llevarlos a rincones a donde nunca se imaginarían ir así sea a través de sus teléfonos, contarles historias increíbles, hacerlos reír, llorar y reflexionar”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Mucha gente me escribe ‘quisiera tener tu vida’, y cosas que no son tan agradables. Y sí, yo siento que mi vida es muy afortunada, porque he tenido mucha suerte y me han dado oportunidades, pero detrás de esa imagen que la gente aprecia y dice ‘me gustaría estar ahí y tener tu vida’, hay una semana donde estuviste a punto de perder tu vida, donde tuviste que soportar tormentas eléctricas, durmiendo a la intemperie, sin saber si vas a sobrevivir o no. Sí, mi vida es muy chévere, pero eso tiene un costo y un gran esfuerzo y lo hace uno con mucho cariño”.

Te puede interesar: ¿Cambios? Estos serían los jurados y presentadores de ‘La Voz Senior Colombia’

Cuéntanos sobre Pirry está que arde, tu nuevo show

“Me lancé a la aventura de escribir una comedia en la que la gente va, les cuento una historia muy divertida en la que me burlo mucho de mí mismo, de nuestra sociedad, de nuestras prioridades, pero lo hago contando la historia del volcán. Vas a ver imágenes en 4k que nunca has visto protagonizadas por un colombiano como cualquiera que esté del público que puedan decir ‘si este enano boyaco pudo hacer eso’ nosotros también podemos hacer muchas cosas. La idea es inspirar a la gente, que se ría mucho”.