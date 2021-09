Desde que se estrenó la bionovela El Hijo del Cacique, que cuenta la historia del cantante vallenato Martín Elías, los televidentes y usuarios en redes sociales han manifestado sus opiniones sobre la producción. Ya se cumplieron ocho días del estreno y durante esos capítulos, el actor ha tenido bastante protagonismo.

Sin embargo, al parecer, el también locutor samario ha recibido bastantes críticas por su interpretación de Diomedes Díaz en la telenovela. Recibir la aceptación del público ha sido uno de los mayores retos que ha afrontado durante su carrera.

Este fin de semana, el actor denunció, a través de su cuenta de Twitter, que algunas personas lo están amenazando a él y a su familia. “Denuncio públicamente amenazas contra mi familia e integridad personal. Mi culpa, ser un artista que lucha por crecer, pero eso no les da derecho de querer matarme”, escribió.

Algunos de sus seguidores y amigos le expresaron su apoyo. Diva Jessurum, por ejemplo, le escribió: “Terrible esta situación. Hay que presentar el caso a las autoridades. Muy triste, me duele el corazón”. Graciela Torres, mejor conocida como La Negra Candela también le dejó un mensaje de aliento. “Increíble que algunos no distingan entre un rol actoral y la persona que lo interpreta. No hay derecho. Es un trabajo nada más. Solicitar protección Franco Che”.

¿Quién es Franco Che?

Francisco Chedraui, es conocido popularmente como ‘Franco Ché’. Además de actor, es un reconocido locutor samario. Se desempeña también como imitador y humorista. En el 2014 se dio a conocer luego de participar en el reality musical del Canal Caracol, Yo me llamo, como Carlos Vives. Sin embargo, no es el único personaje que imita; por eso, cuando presentó la oportunidad de interpretar a Diomedes Díaz en El Hijo del Cacique, comenzó a prepararse para realizarlo de la mejor manera.

“Diomedes era una persona que estaba como en constante movimiento, con muchos tics. Entonces, me tocó escoger tics de él. El hecho de rascarse en el cuello, el hecho del ojo, pero el ojo lo pegaban. Entonces, yo tenía la facilidad en el movimiento de la boca y lo fijé ahí para que pudiera marcarse un Diomedes Díaz diferente, pero con la realidad del verdadero”, le dijo a Caracol TV.