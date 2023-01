Adamari López se refirió al beso con Daniel Arenas: “respeto mucho a Dani”

Todo un revuelo se generó en los últimos días luego de ver a Daniel Arenas y Adamari López dándose un beso durante el programa Hoy día de Telemundo. Todo ocurrió el miércoles 25 de enero, cuando los conductores del programa dialogaban con el actor colombiano sobre cómo se deberían dar los besos en la televisión. Entre risas, el novio de Daniela Álvarez dijo: “todo menos con lengua”.

Beso Daniel Arenas y Adamari López Foto: Cortesía redes sociales

Críticas a Daniel Arenas y Adamari López

Luego del fugaz beso que dio la presentadora puertorriqueña con el actor, en redes sociales se armó toda una controversia, especialmente, porque el colombiano es novio de la también presentadora Daniela Álvarez. “Aunque sean actores no hay necesidad de andar regando besos. Todo tiene su lugar”, “una cosa no justifica la otra muy actores y todo, pero no era una novela”, “ahora todas las presentadoras saben que él tiene una relación con Daniela Álvarez y parece que lo quieren poner una situación incómoda”, “ni por reto ni nada uno debe respetar a la pareja de uno”, “qué falta de respeto de verdad”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

¿Qué pasó con Daniel Arenas y Adamari López?

Anoche, luego de tanta polémica generada en redes sociales, la presentadora de Telemundo realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook y allí explicó lo que realmente había sucedido con el actor y el por qué se dieron ese beso. “Ustedes saben que están dando La casa de los famosos y en estos días hicieron un juego de verdad o reto y la verdad es que le preguntaron a Aylín Mujica y a Arturo Carmona ya que eran actores si se atrevían a darse un beso, pero el beso, que se lo llegaron a dar en el programa, estuvo como fuertísimo, me parece a mí. Nosotros quisimos como recrear un poco eso en el programa e hicimos como una réplica, no como pasó en el programa, sino una versión más light y pues bueno mucha gente se quedó como escandalizada”, contó la también actriz.

La presentadora de 51 años afirmó que se trató de algo profesional y nada más. “Recordemos que para nosotros esto es un trabajo, no tiene otra cosa más que recrear lo que ahí pasó y fue un beso hasta ‘tontito’. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal”.

De igual manera, Adamari aseguró que existe mucho respeto entre los dos. “Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí y Dani también respeta a su pareja con la que tiene una relación hermosa y no tiene nada más que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en la casa de los famosos, así que ya está”.