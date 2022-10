Video: Daniela Álvarez cumplió el sueño de volver a correr: “significa mucho”

Hace un poco más de dos años, la modelo y presentadora Daniela Álvarez enfrentó la amputación de una de sus piernas por causa de una isquemia. Desde entonces, la barranquillera de 34 años ha tenido que someterse a una serie de terapias para recuperar la movilidad de su pie derecho y, asimismo, aprender a caminar nuevamente con su prótesis.

Te puede interesar: Daniela Álvarez: edad, estatura, parejas, qué le causó la isquemia y más

Dentro de las pasiones de Daniela, además de bailar, también ha estado nadar, montar bicicleta y correr. Este último deporte, no había podido volverlo a hacer de manera competitiva, pues necesitaba mucho tiempo de preparación.

Daniela Álvarez volvió a correr

Este fin de semana, la presentadora emocionó a sus fanáticos luego de publicar un video cumpliendo el sueño de volver a correr después de sufrir su amputación. En las imágenes se observa en compañía de su hermano Ricky, su mamá y un grupo de amigos, iniciando la prueba de atletismo Corre mi tierra que se llevó a cabo en Barranquilla.

Te sugerimos leer: Daniela Álvarez confesó si está embarazada de Daniel Arenas. Esto dijo

“Soñaba con este momento, ¡VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies… Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí. Gracias hermanito @rickialvarezv por creer en mí siempre y motivarme en cada paso, una vez más llegamos a la meta JUNTOS”, escribió en la descripción.

También, aprovechó para agradecerle a su mamá y demás personas que han hecho parte de su proceso de recuperación y que, de una u otra manera, la ayudado a superar cada obstáculo. “Gracias mami @_zandravasquez por alegrarte siempre el doble por mis logros, te amo tanto! Y a mis primas @makeupbyorieta @lauravasquezraad por esperarme en la meta con tanto amor para celebrar juntas. Gracias a @corremitierra nunca olvidaré que fueron mis primeros 5 kilómetros. Y vamos por más. Gracias papá Dios”.

El post ya cuenta con más de 300 mil likes y cientos de comentarios por parte de los seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por su gran fortaleza. “Me hiciste llorar, eres tan guerrera, mi admiración y amor por ti, por tu entereza y capacidad para salir adelante aún en la adversidad”, “Dani, campeona, corajuda, valiente, me quedo sin palabras”, “eres una tesa”, “eres pura inspiración”, “se me llenaron los ojos de lágrimas, siempre demostrando fortaleza”, “eres maravillosa”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le produjo la isquemia a Daniela Álvarez?

Durante la pandemia, Daniela presentó un dolor abdominal muy fuerte, por lo que tenía que someterse a una cirugía que, aparentemente, no era tan grave. Sin embargo, una vez fue operada, los médicos descubrieron que esa pequeña masa que tenía estaba envolviendo la arteria aorta, la cirugía se complicó y como consecuencia, se le generó una isquemia. “Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta… cuando me retiraron la masita, mi aorta se cerró”. Eso hizo que su pierna izquierda se viera completamente afectada.