Al estilo de Camilo y Evaluna, Greeicy Rendón confirmó su embarazo con una canción

Desde hace varios meses se venía especulando que la actriz y cantante Greeicy Rendón estaba embarazada, pero hasta el momento ni ella ni su pareja, el también cantante Mike Bahía, habían confirmado la noticia, pese a los videos y fotos que circulaban en redes, donde se veía a la intérprete de Los consejos con una evidente barriguita.

Fue el padre de la caleña quien hace unos días dijo que estaba muy feliz con la llegada del nuevo integrante. Luego, Mike Bahía aseguró, en medio de un concierto, que daría lo mejor para ser un gran padre. Sin embargo, en las últimas horas, la pareja confirmó, a través de una canción, que efectivamente están esperando a su primogénito. A través del tierno y romántico tema Att: Amor la cantante deja en evidencia su creciente barriguita.

En su cuenta de Instagram, la caleña escribió: “Ha sido un año donde han pasado muchísimas cosas. Un año que a pesar de las dificultades nos trajo cosas maravillosas… Muchos aprendizajes y algo mágico… algo inexplicable… algo poderoso que queremos compartir con ustedes. Estamos preparando un encuentro maravilloso para vernos frente a frente y celebrar la magia de la vida”. En menos de una hora, la canción superó las 5 mil visualizaciones en YouTube, tiene más de 57 mil likes y cientos de comentarios felicitándolos por la gran noticia.“El regalo más hermoso de Navidad. Los papis más bellos del mundo”, “Ya todos lo sabíamos, pero me he emocionado como si no lo esperara”, “más y más amor es lo que vivirán de aquí en adelante. Felicitaciones”, “felicidades en esta nueva etapa muchas bendiciones para ustedes y ese hermos@ bebé”, “felicitaciones por este angelito que llega a mostrarles el amor más puro y verdadero”, dicen algunos de los mensajes que le escribieron sus fanáticos.

Parte de la canción dice: “Siempre que hay amor, seremos testigos de lo más bonito de la creación. Siempre que hay amor se acaban los errores y los corazones tienen la razón”. ¡Felicitaciones a la pareja!

