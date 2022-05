Mateo Carvajal es un reconocido influencer y deportista colombiano que fue pareja de la presentadora Melina Ramírez, madre de su hijo Salvador. En su cuenta de Instagram, donde tiene 4,2 millones de seguidores, suele ser muy activo y constantemente publica contenido de su vida privada.

Hace unos días contó que se sometió a una cirugía estética para mejorar el aspecto de su nariz. Por esa razón, ha estado aún más acompañado por su actual novia, la modelo Stephania Ruiz, quien ha estado ayudándole en su recuperación.

“Al hombre se le debe ayudar”: Mateo Carvajal a quienes lo tildan de “mantenido” Foto: Instasgram

Mateo Carvajal fue tildado de “mantenido” por una seguidora

Hace unos días, el deportista contó que su novia lo apoya económicamente. “¿Saben por qué ya no estoy grabando desde mi apartamento donde antes me encontraba? Porque la flaca ahora me mantiene y me mantiene una chim..”, dijo Carvajal.

Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La revelación causó polémica entre los internautas, quienes no dudaron en tildarlo de “mantenido”. Por medio de un mensaje privado, una usuaria le dejó unas fuertes palabras. “¿Le parece un orgullo ser un mantenido? Pues siga siéndolo. A mí no me gustaría que me mantuvieran porque no hay nada como ganarse la vida uno mismo”.

Con el sarcasmo que caracteriza al influenciador, le contestó “adiós bruja malvada”. Enseguida, a través de sus historias de Instagram agregó: “Señoras, tranquilas, no es que Stephanie me dé todo y me mantenga. Es que a ella le nace colaborarme, porque al hombre se le debe ayudar, se le debe querer, cuidar y contemplar en lo económico, en lo emocional”.

Algunos internautas han asegurado que simplemente el deportista está hablando de manera sarcástica, pues él tiene los medios suficientes para sostenerse solo.