Cuando Mateo Carvajal y la presentadora Melina Ramírez estuvieron juntos como pareja, nació Salvador. El pequeño ya tiene dos años, y se ha robado las miradas de los seguidores de los famosos en redes sociales con sus ocurrencias

El antioqueño ha mostrado siempre su pasión por los tatuajes. Incluso, ese ha sido uno de los temas más controversiales con varias de sus seguidoras, que lo han criticado por llenar sus brazos, sus piernas, su espalda y hasta su cara, de marcas. Muchas veces, le han dejado mensajes diciéndole que no es ningún ejemplo para su hijo y hasta le llegaron a preguntar si le gustaría que Salvador estuviera lleno de tatuajes cómo él. “Primero, él es el que toma la decisión si mucho más adelante quiere hacerse uno, porque está la posibilidad de que no le gusten los tatuajes y perfecto, maravilloso, pero si le llegaran a gustar, ¿Qué si a mí me gustaría?. Yo le pregunto a Salvador, hijo ¿dónde están los tatuajes? y él siempre me señala el tigre que tengo en la espalda, entonces no sé, una imagen que se me vino a la mente como vos te imaginas tu hijo tatuado como vos, con ese tatuaje ambos, el mismo”, dijo una vez a través de sus historias de Instagram.

En las últimas horas, Mateo Carvajal volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que publicara un video contando que se realizaría un nuevo tatuaje. Esta vez, en honor a su hijo Salvador. Se trata de un dibujo que fue de gran significado para el deportista. Por esa razón, quiso que quedara plasmado en su cuerpo para siempre.

El dibujo despertó la ternura de los internautas, pues corresponde a dos ‘muñequitos’ que van de la mano, uno más grande que el otro, y que correspondería a Mateo con el niño. “Hermoso”, “Tatán Mejía también se hizo un tatuaje de su hija Maca”, “qué tierno”, escribieron algunos usuarios. Sin embargo, el influenciador también recibió malos comentarios, pues muchos, no están de acuerdo con que tenga tantos tatuajes.