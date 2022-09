Andrea Valdiri sigue siendo noticia por la celebración del cumpleaños de Carmen, su mamá y por las vacaciones en familia que se tomó en Punta Cana, República Dominicana. El pasado fin de semana, la creadora de contenido mostró al público su primer proyecto musical y lo celebró, con cientos de fanáticos, en una discoteca de Barranquilla.

Mientras la fiesta transcurría con normalidad, la esposa de Felipe Saruma se dio cuenta que le habían robado el celular y, muy indignada, lo contó en redes sociales. Desde el sábado pasado, la barranquillera de 31 años estuvo alejada de sus redes sociales, pero hoy reapareció y reveló que había enfrentado a la persona que hurtó su teléfono.

Andrea Valdiri explotó por robo de celular: “Me robaron mi paz y mi tranquilidad”

‘La Valdiri’ aclaró que su prioridad nunca fue el celular, pero sí se mostró molesta con el acto que sucedió en un evento que ella misma organizó y patrocinó para complacer a sus fanáticos de su ciudad natal.

“Llevo cuatro días que no aparecía en redes y es que me habían robado mi paz y mi tranquilidad y no es el hecho de un celular porque encontré mi celular mira, no me di por vencida. Tú no sabes el esfuerzo, todo lo que uno hace, la gente dirá ‘esa tiene plata’, no, es el irrespeto con el que no estoy de acuerdo, porque tu le estás quitando esa ilusión a una persona, yo trabajo para mis cosas y me duele que me quiten algo; imagínate todas esas personas que ahorran para comprarse su reloj, su celular y que venga otro porque le da la gana de arrebatarte tus cosas porque sí” inició la barranquillera hace unas horas en sus redes sociales para contar que finalmente encontró el celular, hizo un video con una reflexión para sus seguidores, y que además enfrentó a la persona que tenía el aparato.

“Yo de verdad no defiendo el celular, yo quería tener esa persona en frente y lo tuve en frente mío y le di unos mensajes a ese hombre, yo creo que me volví pastora. Este mensaje se los quiero dejar con mi corazón a esas personas que se dedican a hacer esta vaina, tu te puedes dedicar a lo que sea, pero no tienes por qué arrebatarle los sueños a otra persona, a la final la terminas pagando, el video se los muestro en la noche o mañana en la mañana”, finalizó.