Una de las parejas más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia ha sido sin duda, la conformada por Andrea Valdiri y Felipe Saruma, quienes sorprendieron al casarse el 16 de abril de este año.

Desde entonces, cada cosa que realizan se convierte en tendencia pues han demostrado que son una pareja muy unida. Saruma se convirtió, además, en la figura paterna de las hijas de Andrea.

Algunos detalles, según afirman sus seguidores, dejarían en evidencia que Felipe Saruma no es igualmente correspondido por Andrea Valdiri. Foto: Instagram - Instagram

¿Andrea Valdiri no está enamorada de Felipe Saruma? Esto dicen sus seguidores

Hace unos días la bailarina barranquillera cumplió sus 31 años y el generador de contenido santandereano la sorprendió con románticos regalos. Uno de ellos fue un emotivo video que reunía imágenes de los dos de todo el tiempo que llevan juntos y de fondo, la voz de Felipe Saruma dedicándole un poema que él mismo escribió.

“Esa niña es como dinamita, en cualquier momento explota. Pero cómo juzgar su carácter, si le tocó aprender lo que es la vida a los golpes, si le tocó aprender lo que es la victoria a punta de fracasos; cansada de siempre comenzar de nuevo, pero sin perder la esperanza. La vida le sonrío, pero ella nunca cambió su esencia; tiene mucho amor para dar. Esa niña, esa niña fue de la que yo me enamoré. Feliz cumpleaños, mi amor, te amo”.

‘La Valdiri’ reaccionó de manera muy emotiva. Mientras observaba el clip, se le derramaron las lágrimas. “Él me quiso sorprender con muchos regalitos hoy, pero aparte de eso, este video hermoso”, dijo ella.

Aunque la mayoría de sus seguidores admiran su relación con Felipe Saruma, hay otros que dudan de los sentimientos de la bailarina. “No sé, ella no me convence, él es el único enamorado ahí, ella solo tiene amor de agradecimiento para él”, “a mí también me parece que ella no está enamorada”, “solo lo tiene porque él sabe editar muy bien los videos”, “se ven lindos pero la cara en su boda no fue como de felicidad plena no sé”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en algunas de sus publicaciones pues, ambos suelen ser muy activos en sus redes sociales.

Recordemos que la última relación de Andrea Valdiri, antes de Felipe Saruma, fue con Lowe León, con quien ha protagonizado varias polémicas por la paternidad de Adhara.

