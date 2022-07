“Eran competencia para mí”: Andrea Valdiri contó la razón de sus fracasos amorosos

Andrea Valdiri ha sido una de las generadoras de contenido más comentadas de la farándula nacional. En varias oportunidades ha protagonizado algunas controversias referentes a su vida sentimental.

Actualmente, sostiene un pleito legal con Lowe León, su última pareja antes de casarse con Felipe Saruma, por la paternidad de Adhara, la hija que tuvieron hace un año. De acuerdo con lo que dijo el cantante, ‘La Valdiri’ aceptó realizarle la prueba de ADN a la niña.

Andrea Valdiri contó la razón de sus fracasos amorosos

En medio de esa polémica, Andrea Valdiri volvió a ser noticia y acaparó la atención de los internautas al revelar, en el podcast de su esposo Felipe Saruma, el vínculo que tuvo con sus anteriores parejas, la percepción que sus ex tenían de ella y el por qué las cosas no funcionaron en esas relaciones. “Ninguno tuvo la valentía de demostrarme que es realmente el amor, y llegaban como queriéndome deslumbrar. Decían: ‘Yo a esta vieja no le voy a llegar con esto porque me cachetea’”, aseguró Valdiri.

La también empresaria afirmó que sus exparejas no lograron entender su verdadera esencia. “Tenían un concepto tan diferente de mí que no se daban cuenta que yo era la mujer más sencilla de este mundo y que yo no buscaba eso porque ya lo tenía, solamente buscaba a alguien que me entendiera y que me diera amor”.

De igual manera, reveló que algunos de ellos tomaron su relación como una especie de rivalidad. “Tuve parejas que realmente eran competencia para mí, porque si yo me compraba algo, ellos querían comprarse algo similar o mejor, y yo decía: ‘Loco, ¿por qué compites conmigo?’. Y entendí que el ego de hombre también los patea. Lo que yo quería era una estabilidad en mi vida y una familia”.

Andrea Valdiri reveló cómo inició su atracción con Felipe Saruma

Andrea Valdiri habló también con su esposo sobre las diferencia de edades con los hombres con los que ha estado. Por ejemplo, Saruma tiene 23 años, y aunque es menor que ella, supo cómo conquistarla. “Los años no afectan. Tienes 23 años, pero con la madurez de un hombre de 40. No va en la edad, va en la vivencia. Tú saliste muy temprano de tu casa y sabes lo que son las responsabilidades. Viste cómo era mi vida y te acoplaste a eso porque tú quisiste”.

