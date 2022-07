La tierna dedicatoria de Andrea Valdiri a Felipe Saruma: “Tú y yo somos una bomba”

Andrea Valdiri y su esposo Felipe Saruma comparten con sus fans en redes sociales, algunos detalles de su vida cotidiana. La pareja sorprendió al mundo del espectáculo nacional cuando confirmó su relación y luego su boda, realizada el 16 de abril en Barranquilla, ciudad donde residen los influenciadores.

Durante estos meses, ya convertidos en marido y mujer, ´La Valdiri´ y Felipe Saruma han compartido con sus seguidores, algunos detalles de su convivencia. Las dos hijas de Andrea, Isabella y Adhara , ven en Felipe Saruma una figura paterna y el santandereano las trata con el cariño y la dedicación de un papá. Por otro lado, la barranquillera le cuenta a sus seguidores qué significa trabajar con su pareja.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma: “Tú y yo somo una bomba energética”

Recientemente, Andrea Valdiri aplaudió a su esposo Felipe Saruma por su forma de trabajar. Aseguró que se siente muy orgullosa de él.

“Ni Netflix se atrevió a tanto. Él y sus inventos de sus videos. Amorcito, tú sabes que eres el mejor creador de contenido, mira ese equipazo tuyo, estos manes le meten el alma y el poder, la creatividad al cien” dijo Andrea Valdiri mientras grababa a su esposo mientras, en compañía de su equipo, grababa, a altas horas de la noche, varios videos.

Los seguidores de ´La Valdiri´ fueron testigos de otra muestra de amor para Felipe Saruma. La barranquillera habló directamente a quienes critican el trabajo de su esposo en las redes sociales, y puso como ejemplo su perseverancia.

“Esto es lo que verdaderamente hay que aplaudir y no las polémicas. Hoy quiero felicitar a mi querido marido, qué bello, me siento tan orgullosa, en Colombia se atreven a decir que no hay creadores de contenido, un momentico que aquí lo que hay es talento, me voy a sentar en la alfombra roja a que te entreguen todos los premios habidos y por haber” dijo la costeña con bastante entusiasmo, para luego felicitar, abrazar y besar a su esposo.

“Tú sabías amor que tú y yo somos una bomba energética, creativa, somos una bomba, una empresa” finalizan ambos entre risas.