Lowe León reveló supuestos mensajes con Andrea Valdiri

La disputa legal entre Andrea Valdiri y su expareja y papá de Adhara Lowe León , no cesa.

Cuando se creía que todo estaba tomando rumbo más tranquilo, y que, según Lowe León, Andrea Valdiri había aceptado, después de un año, hacerle una prueba de ADN a Adhara Valdiri para comprobar su paternidad, los contraataques continúan, al igual que las indirectas.

Ahora fueron los abogados de Andrea Valdiri quienes respondieron a las constantes declaraciones de Lowe León sobre la situación legal. En el comunicado que emitieron rechazan esos pronunciamientos. “Estas innumerables declaraciones públicas que ha realizado Luis Eduardo León ponen a la menor en una situación de vulnerabilidad, pues la gran exposición y presión mediática de la que ha sido víctima. viola directamente los derechos del niño protegidos por el ordenamiento jurídico interno y reforzados por vanos mecanismos internacionales”.

Lowe León dejó al descubierto mensajes con Andrea Valdiri

El cantante reaccionó a las acusaciones, y se desahogó en redes sociales. Sus declaraciones no dejan en buena posición a la barranquillera.

“Por segunda vez quise terminar esta historia, pero siguen los “movimientos jurídicos”. Estás contra las cuerdas y no hallas qué hacer. ¡LA JUSTICIA EXISTE! Por qué ahora no sacas otro comunicado diciendo y haciendo memoria de toda el SHOW MEDIÁTICO que hiciste con el papá de tu hija” escribió Lowe León, quien no deja de recalcarle a Andrea Valdiri la mala imagen que supuestamente ella creó de él.

“Exijo mis derechos que TU VULNERASTE y te dije que llegaría a las últimas consecuencias legales por la consecución de estos mismos”, dijo, a la vez que aseguró que ya existen derechos de petición y tutela en el caso. Finalmente, reveló unos supuestos chats con la bailarina, escritos en 2020, cuando ella quedó embarazada y su relación terminó.

“Tengo guardada toda la evidencia para demostrarle a la juez, a mi hija y al mundo entero que jamás me desentendí de mis obligaciones y que por el contrario se me violentaron mis derechos y los de un ser inocente” dijo Lowe León que comprobó su compromiso en las capturas de chats que compartió a sus seguidores.