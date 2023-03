Andrés Parra confirmó que se divorció de su esposa: “un planazo al pecho”

Desde hace varios meses se venía rumorando en redes sociales que el actor Andrés Parra y su esposa Diana Cáliz estaban atravesando una crisis matrimonial. Los comentarios comenzaron a surgir luego que el artista dejara de postear contenido junto a ella.

Te puede interesar: ¿Daniela Álvarez envió indirecta a Daniel Arenas?: “narcisistas encubiertos”

¿Por qué Andrés Parra se divorció de su esposa Diana Cáliz?

Hasta hace unas horas, Parra había preferido guardar silencio al respecto, teniendo en cuenta que pocas veces habla públicamente de su vida privada. Sin embargo, fue invitado por su colega Santiago Alarcón a dialogar en Meterse al Rancho, su podcast de Spotify, y allí terminó confirmando lo que muchos ya sospechaban. “Me divorcié este año, es una primicia para este podcast. Eso fue como un planazo al pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia dentro. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, señaló el actor.

Más noticias de famosos Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado” El futbolista Matías Mier habló por primera vez de su nueva vida lejos de Colombia, después de su separación de Melissa Martínez. Leer aquí: Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado” ¿Carmen Villalobos está embarazada de Frederik Oldenburg? Esto dicen en redes Una foto publicada por la actriz Carmen Villalobos encendió las alarmas de los seguidores sobre si estaría esperando su primer hijo con su novio Frederik Oldenburg. Leer aquí: ¿Carmen Villalobos está embarazada de Frederik Oldenburg? Esto dicen en redes

De acuerdo con lo que dijo, junto con Diana trataron de salvar su matrimonio, pero, al final, concluyeron que lo mejor era tomar caminos separados. “Había ido a terapia de pareja, psicólogo. Hacía falta esa saturación, cuando me reventé, dije: ‘Qué hay que hacer, qué es lo que hay que buscar”.

Las razones del divorcio son desconocidas. El actor de Escobar, el patrón del mal afirmó que era consciente que mucha gente sospechaba de la crisis familiar que estaba atravesando, pero que, aun así, había preferido no guardar silencio. “Era obvio. En mi Instagram. Ahí se sospecha. Me parece medio ñero eso de salir con un post a contar. No hubo una publicación oficial, hoy lo hacemos oficial. Tuve la tentación porque ya automatizamos que todo lo que hacemos va para la red que uno usa. Me detuve y dije por qué tan ñero, dejemos así, se sabrá de alguna forma”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Andrés Parra y su esposa Diana Cáliz

La pareja se casó en el 2014 en una ceremonia celebrada en Cartagena, a la orilla del mar. En ese momento, llevaban dos años de relación. La pedida de mano no fue en una romántica cena como acostumbran a hacerlo muchas parejas, sino que se habría dado en una fiesta de disfraces que él organizó. Fruto de su amor nació Samuel, su único hijo.

Hace un tiempo, el actor publicó un video invitando a sus seguidores a salir de los lugares donde ya no se sentían cómodos. Como en ese momento ya existían los rumores de la crisis matrimonial, muchos lo relacionaron con su divorcio. “Bellezas inmundas, venía a decirles que ya se va a acabar el día y, sin embargo, todavía estamos a tiempo de parar y dejar de seguir viviendo una fuk** vida prestada. Se nos fue la vida complaciendo a los demás, se nos fue la vida buscando la aprobación de los demás, cumpliendo las expectativas de gente, siguiendo reglas y programas que ni siquiera son nuestros, que alguien nos convenció de esa mie** y vamos como unos hp** zombies viviendo una fu** vida prestada. Vivan su vida, hagan lo que se les cante el cu**”.