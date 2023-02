¿Carmen Villalobos está embarazada de Frederik Oldenburg? Esto dicen en redes

Durante las últimas semanas, el foco de atención de los medios de entretenimiento nacionales e internacionales ha estado centrado, entre otras cosas, en el nuevo romance de la actriz Carmen Villalobos con el periodista venezolano Frederik Oldenburg, después de varios meses de haber confirmado su separación de Sebastián Caicedo.

Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Foto: Instagram @cvillaloboss - Instagram @cvillaloboss

La protagonista de Hasta que la plata nos separe y el actor de El señor de los cielos pasaron la página y rehicieron sus vidas. Caicedo ahora es novio de Juliana Diez, una empresaria y cantante a quien conoció en la iglesia cristiana a la que asiste.

¿Carmen Villalobos está esperando su primer hijo?

El pasado fin de semana, Carmen y Frederik compartieron una velada romántica en un restaurante en Bogotá, luego de haber estado separados por unos días por motivos laborales.

El periodista deportivo tuvo que viajar a Miami a cumplir con unos compromisos; mientras tanto, la actriz se quedó en Colombia realizando otras actividades personales y profesionales.

Desde que hicieron pública su relación, la pareja no ha dudado en presumir de su amor a través de las redes. En una foto que publicó Villalobos en su perfil de Instagram donde tiene 21,6 millones de seguidores, se observa junto a su pareja, quien la abrazó cariñosamente.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los internautas, quienes no pasaron desapercibido que Oldenburg aparece tocando el abdomen de su novia, de una forma que, para muchos, fue un poco “sospechosa”, pues estaría dando alguna señal de un posible embarazo de Carmen. “¿Está embarazada?”, “pareciera que estuviera embarazada, se ven lindos”, “tiene cara de embarazada”, “se verían lindos con un bebé”, son algunos de los comentarios que le han dejado en la publicación que ya cuenta con más de 800 mil likes.

Frederik Oldenburg revela si espera un hijo de Carmen Villalobos

El conductor de Exatlón USA desmintió esos rumores que, en las últimas horas, los cibernautas comenzaron a viralizar. Según el experto en deportes, la pose les jugó una mala pasada pues su intención era poner su mano en otro lugar y no precisamente en el abdomen de Carmen.

La presentadora Adamari López le preguntó directamente sobre el supuesto embarazo: “¿esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho o qué pasa ahí?”, le dijo, a lo que él respondió: “lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”.