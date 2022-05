Antes de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo fue novio de otra famosa actriz

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo llevan 13 años juntos y conforman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento. En los últimos días, han sido tendencia por rumores sobre una supuesta separación.

De acuerdo con los internautas, la pareja no ha vuelto a publicar fotos juntos, dejando en evidencia, supuestamente, que algo no iba bien en la relación. Sin embargo, ellos mismos se han encargado de desmentir esa información asegurando que sí han estado distantes por motivos laborales pero eso no significa que se hayan separado como pareja.

La vida privada de los famosos siempre suele ser un tema que despierta el interés de algunos internautas. Por ejemplo, en los últimos días, uno de los temas más buscados en internet es quiénes fueron las parejas de Sebastián Caicedo, a propósito que él ha sido tendencia en los últimos días.

Alexandra Serrano, la bella actriz que fue novia de Sebastián Caicedo antes de Carmen Villalobos

Aunque Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos llevan más de una década juntos, hay algunas personas que todavía recuerdan el romance que tuvo el actor con la modelo y actriz Alexandra Serrano, quien participó en Aquí no hay quien viva, Chepe fortuna, polvo carnavalero, El secretario, La ley del corazón, Enfermeras, entre otras producciones colombianas.

Además de la actuación, Alexandra Serrano se ha desempeñado en otras labores como en la cosmetología y en el modelaje, trabajos que también le han permitido cosechar grandes triunfos.

Actualmente luce su cabello más corto, por arriba de los hombros y en sus redes sociales publica fotos y videos que son halagados por sus fanáticos quienes destacan su belleza.

