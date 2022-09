Anuel AA: nombre real, hijos, razón por la que terminó con Karol G y más

Anuel AA es uno de los artistas de música urbana más reconocidos de Puerto Rico, aclamado en Estados Unidos, América Latina y más. Su frase “Real hasta la muerte”, ha sido escuchada alrededor del mundo, así como sus más grandes éxitos, entre ellos, La llevo al cielo, Adicto, La jeepeta y Ella quiere beber, etc.

¿Quién es Anuel AA y cuál es su nombre real?

Nació el 27 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico. Actualmente tiene 29 años. Hijo de José Gazmey, también músico, y Nilda Santiago, quienes lo llamaron Emmanuel Gazmey Santiago, sin embargo, es conocido con su nombre artístico Anuel AA.

Mientras realizaba sus estudios en el colegio María Auxiliadora en su ciudad natal, comenzó a demostrar su amor por la música. En el 2010 inició oficialmente su trayectoria en la industria musical. El primer tema que lanzó se llamó Demonia, aunque no tuvo mucha relevancia, hasta que, tres años después, contó con la ayuda de importantes artistas como Ozuna y Ñengo Flow. Su canción La ocasión se convirtió en su primer gran éxito. Su carrera se vio truncada cuando fue arrestado por las autoridades de su país.

¿Por qué Anuel estuvo en prisión?

El artista pasó 30 meses en una prisión federal de Puerto Rico. Fue detenido el 30 de abril del 2016, mientras disfrutaba de una fiesta con sus amigos. Según se pudo conocer, al parecer, en ese lugar se traficaba con armas. La policía habría incautado tres pistolas, una de ellas era hurtada, 152 municiones y nueve cargadores.

Según dijo el artista en ese momento, su mayor miedo era que su hijo pensara mal de él. “Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música. Estoy aquí en verdad, en verdad, por creerme que me las sé todas, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo”.

Mientras estuvo en prisión, escribió varios temas que, una vez salió, lanzó con gran éxito.

¿Por qué Anuel terminó con Karol G?

El nombre de Anuel AA se dio a conocer, en Colombia, especialmente por la relación que tuvo con la cantante paisa Karol G, después de haber dejado atrás su vida en prisión. Fueron dos años intensos de noviazgo, tiempo suficiente para dejar una huella en el mundo del espectáculo, pues, aunque ya no están juntos, siguen dando mucho de qué hablar.

El año pasado sorprendieron en abril al anunciar su ruptura, pero no explicaron el verdadero motivo. Sobre eso, los internautas llegaron a afirmar que pudo haberse tratado de una infidelidad por parte del boricua hacia la colombiana.

Fuentes cercanas a la pareja dijeron que el motivo principal habría sido por el desgaste de la relación, ya que ambos estaban muy enfocados en sus carreras artísticas. En un principio demostraron que quedaron como muy buenos amigos, sin embargo, parece que la relación se dañó desde que Anuel se casó con Yailin, pues en sus redes sociales se han enviado una que otra indirecta.

¿Cuántos hijos tiene Anuel?

Anuel es padre de un niño de 9 años, Pablo Anuel, fruto de su relación con Astrid Cuevas. Hace unos meses, se conoció la noticia que se había convertido nuevamente en padre con una joven llamada Melissa Vallecilla, de ascendencia colombiana.