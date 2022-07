Anuel gastó millones en el cumpleaños de Yailin ¡Estos fueron los regalos!

Desde hace siete meses que hicieron pública su relación, Anuel AA y Yailin La más Viral siguen dando de qué hablar.

Te puede interesar: Shakira tendría todo un informe de Piqué para salirse con la suya

Las redes se paralizaron al conocer su repentina boda, y ahora solo exhiben lo felices y enamorados que están el uno del otro.

Para nadie es un secreto que Anuel no escatima en gastos cuando de darle gusto a su esposa se trata. Ya en varias ocasiones ha mostrado los caros regalos que le da a Yailin, y su cumpleaños no fue la excepción.

No te pierdas lo último en el mundo del entretenimiento

Estos fueron los millonarios regalos de Anuel para Yailin

Este fin de semana, la cumpleañera se encargó de mostrar, en sus redes sociales, todas las sorpresas que le tenía preparadas su esposo Anuel AA.

Vea también: “Caminé por las paredes del dolor”: Iván Lalinde paró grabaciones de ‘La Voz’

La más romántica para muchos fue la fiesta que le organizó el puertorriqueño, en lo que parecía ser una discoteca se podían ver muchos globos rojos, corazones y peluches, además de fotos de la pareja proyectadas en las paredes y el techo del lugar. En el video, aparece Yailin y sonriendo a la cámara.

Así ha sido el soñado cumpleaños de Yailin La Más Viral pic.twitter.com/NxOvlTZUrC — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 4, 2022

La pareja hizo un romántico paseo en yate, por Ibiza. Durante el viaje, la dominicana recibió más de cuatro joyas por parte del cantante. En las imágenes que compartió la cumpleañera, se pueden ver varias cajas que la influencer iba destapando una por una. Un costoso collar, una pulsera, un aro de cristales y un reloj plateado, también con las mismas piedras, fueron parte de la costosa lista de obsequios que le hizo su esposo, el ex de Karol G .

No te pierdas: ¿Bad Bunny está soltero? Esto respondió cuando le preguntaron por su novia

Por último, Yailin La más viral también presumió a su nueva mascota en redes sociales. Según el video que publicó, su esposo gastó en el cachorro, once mil dólares, más de 46 millones de pesos colombianos. “”Ven acá, ven, miren el demonio, miren, ese, pero, Emma (Anuel) me lo compró, miren, once mil dólares por ese perro, mira, y un tremendo, once mil dólares, por ese perrito, mirá”

Te puede interesar: “Han sido meses muy difíciles”: ¿Carmen Villalobos habló sobre Sebastián Caicedo?

¿Cuántos años tiene Yailin?

La cantante dominicana celebró un año más de vida este fin de semana, y muchos aún se preguntan la edad de la joven, pues poco habla al respecto.

Te puede interesar: ‘Masterchef Celebrity’: Así iba a celebrar Estiwar G si llegaba a la final

Aunque su apariencia diga lo contrario, la misma cantante reveló hace unos meses que apenas tenía 19 años, por lo que este fin de semana celebró sus 20. Una edad que sorprende a más de un seguidor, pues fácilmente Yailin podría aparentar muchísima más edad por las cirugías y cambios físicos que tiene.

¿Quién es Yailin, la más viral?

Aunque ya es reconocida por ser la esposa de Anuel AA, Yailin La más viral se había labrado una carrera antes de acercarse al puertorriqueño.

No te pierdas lo que es noticia en la farándula

Su nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz, nació en República Dominicana, y como ya ha contado en varias ocasiones su vida no fue fácil, y fueron muchos los sacrificios que tuvo que hacer para cumplir sus metas y sueños.

En sus inicios, el dinero no le alcanzaba ni siquiera para vestirse, fue su trabajo como bailarina el que le ayudó a mejorar su economía. Aunque en algún momento de su vida pensó estudiar medicina, su pasión estaba en la música y una sola canción la volvió viral en redes sociales como TikTok e Instagram. Sus temas más conocidos son Chivirika, Depósito de leche y Cuero.