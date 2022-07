‘Masterchef Celebrity’: Así iba a celebrar Estiwar G si llegaba a la final

Estiwar G , Uno de los Analfabetas del sabor, se despidió de la cocina de Masterchef Celebrity . Su seguridad le jugó una mala pasada, pues el ñero más querido de Colombia no se imaginó que un salmón lo sacaría de la competencia y le quitaría la posibilidad de obtener un lugar en la semifinal.

Estiwar G, Chicho Arias y Ramiro Meneses , se la jugaban toda para clasificar en la semifinal y pasar uno de los más recientes retos de eliminación. Lamentablemente, Estiwar fue el afectado y tuvo que dejar la competencia.

Estiwar G reveló qué iba a hacer con el premio de ‘Masterchef Celebrity’

Durante el reto de eliminación que terminó despidiendo al ñerólogo, Estiwar reveló ante las cámaras de RCN sus deseos en la final de la competencia.

“Yo me veo en la final, es más yo ya me veo con los 200 tacos, en San Andrés, con un coco loco, el problema es que si a mi mujer le termina gustando el salmón que me pida todos los finchos yo tampoco estoy para eso” confesó el ya exparticipante, quien realmente se llama Luis Fernando Arias.

Estiwar G se quitó la máscara en su despedida de ‘Masterchef Celebrity’

“Gracias Colombia, los llevo en el alma” escribió en sus redes sociales el eliminado de este fin de semana. Así se despidió del reality y de todos los televidentes que lo apoyaron.

Una despedida emotiva para muchos, pues Claudia Bahamón le pidió al humorista quitarse el disfraz y mostrarle a toda Colombia la verdadera persona detrás de Estiwar G. “Si la gente lo viera como lo veo yo detrás de la cocina, que no es Estiwar G sino Luis, un ser humano maravilloso que hay detrás de ese personaje y amaría que te quitaras las gafas” dijo la presentadora.

“Él es Luis Fernando, un hombre con un corazón gigante, lleno de humildad y ganas de comerse el mundo entero. ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, por montarnos en el toxitour de tu vida! ¡Te vamos a extrañar!” escribió el Canal RCN en sus redes sociales para despedir al ñero más querido de Colombia.