Así celebraron el Día del Padre: James, Pipe Bueno y otros famosos

Varios famosos aprovecharon el Día del Padre, para compartir con sus hijos y dedicarles emotivos mensajes en redes sociales. Algunos celebraron por primera vez con sus hijos en brazos.

En un avión privado, James Rodríguez y su hija Salomé aprovecharon para divertirse al ritmo de champeta. El un video se muestra a la pequeña invitando a su papá a bailar con ella. El futbolista se levantó de su silla y terminaron compartiendo algunos pasos al ritmo de 24-7, de Koffee el Kafetero y Papo Man.

El video fue publicado por Daniela Ospina, quien escribió el siguiente mensaje: “Lo que realmente vale. Disfruten juntos”.

Pipe bueno disfrutó su primer día del padre junto a su primogénito, Máximo. Con un tierno video donde aparece dándole tetero al bebé, el cantante le dedicó unas emotivas palabras:

“Mi primer Día del padre con lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo MÁXIMO y bajo la bendición de Dios le pido estar a la Altura para protegerte y Amarte hasta que el mismo Dios padre me lo permita. Hoy no me cambio por nadie pues estoy más fuerte que nunca, ser papá saca lo mejor de ti para darlo todo cada día de tu vida”.

Otro famoso que también disfrutó su primer día del padre fue Juan David ‘El pollo’ Echeverry, esposo de Valerie Domínguez. Con una serie de fotografías junto a su hijo Thiago, quien cumplió un mes de nacido, dejó ver la felicidad que siente al tener esta nueva faceta en su vida.

“Nuestro primer Día del padre. Solo le pido a Dios que nos regale todos los años del mundo para que siempre celebremos juntos mi currumpito! TE AMO”, fueron las palabras de ‘El pollo’, quien además tenía puesta una camiseta que decía “Nuestro primer día del padre”, al igual que su pequeño hijo.

El actor Sebastián Vega publicó un reel de fotos de varios momentos compartidos junto a sus dos hijos, Matías y Luca. También, acompañó las imágenes con un mensaje donde manifestaba todo el amor que siente por ellos.

“FELIZ DÍA DEL PADRE. Estos dos hombre me han enseñado a ser padre, difícil labor de todos los días. Amor amor y mucho amor es lo que siento por estos dos hombres que son mi vida entera”.

Además, también le dedicó un mensaje a su padre y abuelo, donde aseguró que han sido su ejemplo de vida.