Te puede interesar: Álvaro Villalba: así pasó sus últimos días

Luis Alberto Posada se ha caracterizado no sólo por su gran talento musical, sino también por ser un hombre sencillo, humilde y trabajador. A los 8 años quedó huérfano de madre, y su padre, don Brocardo Posada se hizo cargo del hogar, en medio de las grandes dificultades económicas por las que atravesaba.

Nació en Cartago, pero se crio en el campo. Desde su infancia, Luis Alberto ha conservado el amor a la vida, valor que le inculcó su padre sin importar su cargo o condición social. Crecer en medio de la escasez, fue la mejor experiencia que don Brocardo le permitió vivir.

Hoy, en el Día del Padre, y en diálogo con la Revista Vea, el artista colombiano le rinde un homenaje a su padre, quien murió en el año 2015, luego de sufrir varios quebrantos de salud. Además nos cuenta cómo fue su etapa de niñez.

¿Cómo recuerda a su papá?

“Mi viejo hermoso fue el mejor papá, el mejor de los mejores, sin duda alguna fue un ser humano que supo guiar a su hijo por un buen camino, aunque teníamos muy poca comida y ropa para vestir, pero fue alguien que estuvo ahí conmigo dándome la mano, orientándome, educándome como educaban aquellos viejos a sus hijos, con consejos, con rejo, con mano dura cuando le tocaba, pero eso es una formación hermosa. Cuando lo recuerdo a él, vivo cada fuetazo que me daba, vivo cada consejo que me daba, vivo el amor tan grande que me brindó. Mi viejo para mí fue lo máximo y lo será hasta que me toque también partir a mí”.

Puedes leer: ¿Qué pasa con Kimberly Reyes? Esta es la verdad de su ausencia en redes

Cuando no tenían qué comer, ¿qué hacía?

“Nos inventábamos algo, cantar. Tomábamos aguapanela, nos íbamos a disipar, como a no darle mente ni importancia al estómago vacío, eso fue bastante curioso y además que mi madrastra siempre fue para mí muy inteligente, porque nos hacía agua con sal para que saláramos el estómago, o de repente buscábamos una plantica que hay en el campo que se llama cimarrón, que se da en la parte caliente, entonces ella me mandaba a buscar un manojo de eso, lo arrancaba con el cuchillo o el machete, lo lavaba muy bien y lo cocinábamos y le echaba sal y eso nos llenaba de energía y disipábamos el hambre”

Debido a la necesidad, ¿usted llegó a ‘robarse’ las guayabas?

“Claro que sí. También tuvimos una época donde ya más grandecitos como a los 12 años, nosotros con mis hermanos y todo surtíamos 5 fábricas de dulce de bocadillo, entonces disipábamos el hambre comiendo guayaba y, al fin y al cabo, el fin de semana que nos tocaba la entrega pues ya había dinerito para llevarle a mi papá y para sobrevivir. Esa una de las tantas enseñanzas que tuve”.

¿Cuál fue el mejor recuerdo que le dejó su padre?

“Quedé con un reloj y con la última pijama con la que falleció en la clínica”.

Puedes leer: ¿María Angélica Navarro fue el verdadero amor de Rafael Orozco?

¿Cuál es el mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos?

“Igual que mi padre, tomé muy bien sus enseñanzas, siempre los trato de conducir por el mejor camino, con los mejores consejos, que le digan no a las drogas, que estudien, que sean niños decentes, que sean muy educados, que traten muy bien la gente, que no se sientan agrandados. Como me aman y admiran tanto, se tratan como de salir un poquito y me miran como una estrella, un sol, entonces trato de bajarlos de la nube. Que se sientan orgullosos pero que no se lo manifiesten a la gente”.

Su más reciente lanzamiento, Cajón de fina madera, ¿es un homenaje a su papá?

“A mi padre, a mi hermano, a mi hijo. Mi hermano acaba de cumplir un año de fallecido, es un honor a ellos, porque para allá vamos todos, no hay que dudarlo, entonces quería hacerme sentir con esta canción, porque de corazón es una dedicación que le hago a ellos”.