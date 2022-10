Así fue como Mauro Urquijo reconquistó a María Gabriela Ísler

El actor, recordado por sus personajes en novelas como Otra en mí y La mujer en el espejo, fue noticia cuando, en 2018, inició una relación sentimental con la empresaria trans, María Gabriela Ísler , con quien se casó en 2019. Este año, la modelo sorprendió con el anuncio de su separación.

Según contó María Gabriela, después de una discusión y sin dar muchas explicaciones, el actor empacó sus maletas y viajó a Villavicencio. Mauro, quien estuvo durante varias semanas con sus padres, no contestaba los mensajes y llamadas de su esposa. El alejamiento del actor sucedió después de su recuperación de la cirugía a corazón abierto a la que debió someterse. “Estuve las 24 horas del día, protegiéndolo. Dormía abrazada con él. Me tocaba llevarlo al baño. Yo era quien lo bañaba. Cuando hacía sus necesidades, yo era quien lo limpiaba. Él es un discapacitado de 54 años. En seis años, él ya es un hombre de 60 años. ¿Quién lo va a amar y quién lo va a cuidar?”, dijo María Gabriela en una entrevista que concedió en ese entonces a Lo sé todo.

Mauro Urquijo reconquistó a su esposa María Gabriela Ísler

Este fin de semana, la pareja volvió a ser noticia cuando le contó a La Red que se había reconciliado luego de ocho meses separada. El actor, nacido en Manizales, habló por primera vez al respecto, y reveló las razones que lo llevaron a marcharse repentinamente de su hogar.

“Hasta donde yo sé no hubo ningún problema. Arranqué y me fui”, dijo sin dar más detalles, pero hizo énfasis en cómo volvió a conquistar a María Gabriela, con quien ya vive en Bogotá, ciudad donde tiene proyectos con un canal de televisión. Su reencuentro no fue planeado, ocurrió gracias a un viaje que hizo la empresaria a Villavicencio, ciudad donde asistiría a un evento.

Sucedió en una discoteca, en plena celebración de Amor y Amistad. “Una persona se me acercó a la barra, quería tomarse una foto. Me dijo ‘a que no sabes quién está aquí… Tu esposo’. ¿Cómo va a ser posible? No te lo puedo creer. Sentí que me cayó un balde de agua fría, no sabía qué hacer”. Después del saludo inicial, fue ella quien lo confrontó. María Gabriela y Mauro hablaron, solucionaron sus problemas y ahora viven una nueva etapa en su relación.