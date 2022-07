Así fue el drama que vivió Andrea Guerrero al tener a su hija en la UCI

Andrea Guerrero se ganó el corazón de los colombianos desde que comenzó su trabajo enfocado en el periodismo deportivo. En este campo, la cucuteña ha sido una de las pioneras.

La presentadora acostumbra compartir con sus más de 900 mil seguidores algunas de sus novedades en el campo profesional, así como momentos de su vida familiar. Este fin de semana, Andrea, quien ha entrevistado a famosos deportistas de la talla de James Rodríguez , impactó a sus fanáticos con el relato del aterrador momento que atravesó por delicado estado de salud de su hija Luna .

Andrea Guerrero vivió drama con su hija en la UCI

“Generalmente cuando oímos mencionar una UCI, entramos en pánico; una lección más, en medio de una situación tan angustiante, es recibir el cuidado de médicos, enfermeras y fisioterapeutas respiratorios, todo un equipo luchando para sacar un paciente adelante” , escribió la conductora y periodista de RCN y Win Sports, quien se refirió al trabajo de todos los profesionales de la salud, que trabajaron arduamente para que Luna, a quien llama su niña valiente, estuviera bien y de regreso en su casa.

Lo que inició como una gripa cualquiera, se convirtió en los ochos días más angustiosos para la periodista, que regresó inmediatamente de un viaje de trabajo cuando vio que su hija empeoró estando en casa. Su saturación llegó hasta un 85% y ni siquiera un inhalador logró solucionar la situación. La preocupación aumentó, porque el estado de salud de Luna no presentaba evolución positiva y la pequeña, además, sufre de asma.

Los dos primeros días en urgencias con su hija fueron aterradores, y aunque la habían trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, no había camas disponibles para la menor ni ambulancia pediátrica para trasladarla a otra clínica de Bogotá. “Entré en pánico, en angustia de no saber qué podía pasar. Yo en urgencias estaba desconsolada. Me acurruqué a llorar en el piso, sin saber qué hacer” aseguró a la Revista Semana.

Afortunadamente, se logró el traslado de la hija de Andrea Guerrero, quien estuvo internada durante ocho días más. Luna logró mejorar y vencer la enfermedad que pocos conocen: virus sincitial.