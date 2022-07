Así van las vacaciones de Daniela Álvarez y Daniel Arenas en Europa

En casi un año, Daniela Álvarez y Daniel Arenas han demostrado que vale esperar por el amor verdadero.

Como ambos lo han dicho en sus redes sociales, después de sostener una amistad por un largo tiempo, la costeña y el santandereano se dieron una oportunidad en el amor.

Recientemente, Daniela Álvarez contó a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram cómo han sido sus vacaciones por Europa con el amor de su vida.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas viajaron a Europa de vacaciones

La visita de ambas celebridades a París, capital de Francia, se dio en el marco del cumpleaños número 34 de Daniela Álvarez.

Así lo mostró en su publicación más reciente. La presentadora publicó un video donde se aprecia un cartel con fotografías de lo que sería el viaje a la Ciudad Luz. También se ve a la ex Señorita Colombia subida en un vehículo especial que la transporta por los pasillos del aeropuerto y algunos lugares turísticos.

“Como me lo dijiste un día amor lindo: “de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso” Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón. Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo y pues… nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en él”, escribió Daniela Álvarez en la publicación, donde también se ven imágenes de ella y su novio Daniel Arenas en la Torre Eiffel, el museo Louvre y el río Sena.