Así se despidió John Travolta de Olivia Newton -John

La muerte de Olivia Newton-John conmovió al mundo del espectáculo internacional. La actriz, de 73 años, era ejemplo de fuerza, y luchó hasta el último minuto contra el cáncer de mama, que le fue diagnosticado hace 30 años. La australiana marcó un antes y un después con su actuación en el filme Grease, estrenado en 1978, y considerado el más filme musical más taquillero del siglo XX.

Su compañero en el rol protagónico era John Travolta, quien interpretada al rebelde Danny Zukko. Él hizo todo lo posible para que Olivia aceptara el papel de Sandy Olsson, y ella le daba todo el crédito, como lo declaró en un evento celebrado en Los Ángeles. “No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció”.

John Travolta convenció a Olivia Newton-John de acompañarlo en ´Grease´. Fueron amigos durante 40 años. Foto: Instagram

Entre Olivia, de 28 años, y John, de 23, nació una gran amistad, que perduró hasta el último día. Todos lo sabían en Hollywood, pero el actor no perdía ocasión para reafirmar su vínculo, como lo hizo durante la celebración de los 40 años del estreno de Grease. “Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece”.

El actor de Fiebre de Sábado en la noche y Contracara, se despidió de su amiga con un conmovedor mensaje. “Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te ví y para siempre! ¡tu Danny, tu John”.

¿De qué murió Kelly Preston, la esposa de John Travolta?

John Travolta y Kelly Preston se conocieron en 1987, en el set de filmación de Los expertos y el flechazo fue inmediato. La pareja de actores se casó en París el 5 de septiembre de 1991. John y Kelly tuvieron tres hijos, Jett, quien falleció en 2009, Ella y Ben. La esposa del actor de Grease luchó durante dos años contra el cáncer de mama, y vivió junto a su familia, con total privacidad, el proceso de la enfermedad. Kelly falleció el 12 de julio de 2020, a los 57 años. Su esposo comunicó la triste noticia. “Con gran pesar les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella luchó una lucha valiente con el amor y el apoyo. El amor de Kelly y su vida siempre serán recordados”.

