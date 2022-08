Ashton Kutcher: Así fue su lucha contra la vasculitis para no quedar ciego y sordo

Ashton Kutcher ha sido uno de los actores más solicitados y exitosos de su generación en Hollywood. Películas y series como Two and a half men, El efecto mariposa, Jobs y Amigos con derechos y por mencionar algunas lo han llevado a la fama internacional. Eso sin olvidar su tórrido y comentado romance con la actriz Demi Moore, así como su posterior separación. El actor, de años, que hoy está casado con la actriz y modelo Mila Kunis, con quien tiene dos niñas, vivía un momento ideal en su ámbito familiar y laboral.

Ashton Kutcher está casado con la actriz Mila Kunis Foto: GettyImages

Sin embargo, el mismo artista revelará que no siempre ha sido así. Las confesiones las hará en un documental llamado Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’, de National Geographic, donde las estrellas invitadas conversan con el anfitrión en ambientes rupestres u hostiles. Las confesiones anticipadas de Ashton han dejado sorprendidos a los seguidores del talento. Y es que el actor revela que hace poco sufrió una enfermedad autoinmune que lo dejó con serios impedimentos físicos y neurológicos. Se refirió exactamente a la vasculitis, mal que pone el riesgo varios sentidos entre ellos el oído, el olfato y la vista.

Ashton Kutcher sufrió vasculitis

Así lo contó a Bear Grylls, conductor del programa de aventuras. También dijo que estuvo en un proceso de recuperación de casi un año intentando restituir el funcionamiento de la vista y la audición.

También te puede interesar: La reina que fue víctima de Bullying y ahora lucha contra él

“Hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, reveló. Y antes de que las alarmas se prendieran, el actor decidió escribir un tuit aclaratorio: “Antes de que haya un montón de rumores, comentarios, lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años (aumento del estilo autoinmune). Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Siguiendo hacia adelante. Nos vemos en el Maratón de Nueva York de 2022″, mencionó en su cuenta este lunes 8 de agosto.

¿Qué es la vasculitis que padeció Ashton Kutcher?

La vasculitis es enfermedad en la que los vasos sanguíneos se inflaman, dicha inflamación puede engrosar las paredes de dichos vasos, lo que reduce el ancho del conducto interior de estos. De ahí que haya restricción del flujo sanguíneo y esto derive en daño de órganos y/o tejidos.

Aquí más historias de vida de famosos

Hay varios tipos de vasculitis y en realidad no es un mal frecuente. La enfermedad puede ser de corta o larga duración. No hay edades en las que se dé con mayor frecuencia. Se trata con medicamento y según el daño causado a tejidos y órganos el paciente requiere un tratamiento largo o terapia.

Aquí las noticias que son tendencia en el entretenimiento